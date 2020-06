Fauci advierte que EU registrará 100,000 contagios de COVID-19 diarios si no se toman medidas

Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, advirtió que los casos de COVID-19 en Estados Unidos pueden llegar 100,000 diarios si no se toman medidas para detener la pandemia.

Durante una comparecencia ante el Senado, Fauci se dijo muy preocupado porque “ahora tenemos más de 40,000 casos por día. No me sorprendería si llegáramos a 100.000 casos por día si esto no cambia” y reiteró los rebrotes en algunas partes “ponen a todo el país en peligro”.

“Estoy muy preocupada por que la cosa se puede poner realmente muy mal”, dijo

Añadió que Estado Unidos va en “dirección equivocada” porque”claramente ahora mismo no tenemos un control total”.

El experto no quiso proyectar el número de fallecidos de la actual ola del coronavirus, pero según una estimación publicada la semana pasada por los Centros de Prevención y Lucha Contra Enfermedades (CDC) el país podría llegar a un nivel de entre 130,000 y 150,000 muertos antes del 18 de julio.

El director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ha insistido en “la responsabilidad que todos tenemos como personas y como parte de la sociedad para poner fin a la epidemia”.

Actualmente Estados Unidos es el país con el mayor número de casos y fallecimientos por COVID-19, 2,618,480 y 126,512, respectivamente, de acuerdo con el balance de la Universidad Johns Hopkins.

La pandemia está en alza en cuatro estados del sur y el oeste del país, (California, Arizona, Texas y Florida) donde se registra la mitad de los nuevos contagios.

Respecto a la posibilidad de contar con una vacuna, se ha mostrado “cautelosamente optimista” de que esta pueda estar disponible para principios de 2021, si bien ha advertido de que al margen de que dicha vacuna debe cumplir con los estándares fijados por la Administración de Alimentación y Drogas (FDA), tampoco hay garantías de que la vacuna pueda desarrollarse.

Con información de Europa Press y AFP