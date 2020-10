Fallece el mítico guitarrista de rock Eddie Van Halen

Una leyenda que se apaga demasiado pronto. Eddie Van Halen, fundador de la banda de rock del mismo nombre e icono en los años 70 y 80, ha fallecido a los 65 años a causa de la enfermedad que padecía (un cáncer de garganta que le había afectado otros órganos), en Santa Mónica (California). Su hijo Wolfgang Van Halen confirmó la triste noticia a través de un mensaje en el que recordaba así al músico: “Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida. Te quiero mucho, papá”. Poco después de este mensaje, la exmujer de Van Halen, Valerie Bertinelli, con quien estuvo casado veinte años, también le rindió su particular homenaje.

Eddie Van Halen con su exmujer Valerie Bertinelli y su hijo Wolfgang

“Hace cuarenta años mi vida cambió para siempre cuando te conocí. Me diste la única luz verdadera de mi vida, nuestro hijo Wolfgang. A través de todos tus tratamientos contra el cáncer, mantuviste tu maravilloso espíritu y tu sonrisa traviesa. Estoy muy agradecida Wolfie de haber podido apoyarte en tus últimos momentos. Te veré en nuestra próxima vida, mi amor” concluye, mostrando una antigua foto de familia. Bertinelli y Van Halen se casaron en 1981, separándose en 2001 (en 2007 obtuvieron el divorcio). La relación que mantuvieron siempre fue estupenda, pese a que ya no estaban juntos. Reconocidos nombres de la música como John Mayer o Lenny Kravitz, entre muchos otros, han lamentado la pérdida del artista, que cambió para siempre la manera de tocar la guitarra eléctrica. “Hizo cosas con la guitarra eléctrica que nadie hizo, es un pionero” aseguró Kravitz a la revista People, confesándose afortunado de haber podido conocerle. Nikki Sixx de Mötley Crüe le ha definido como "el Mozart de la guitarra eléctrica" asegurando que "es imposible medir la influencia que tuvo".

Eddie Van Halen

Un maestro de la guitarra

Eddie Van Halen nació en Holanda en 1955. Se inició en la música cuando apenas era un niño, uniéndose a la banda de la fuerza aérea holandesa, donde tocaba marchas militares. En la adolescencia, ya en Pasadena (California) donde se mudó su familia cuando él tenía ocho años, formó parte de grupos como The Broken Combs, The Trjoban Rubber Co o Genesis (no era el grupo de Phil Collins). No fue hasta 1972 cuando fundó Van Halen junto a su hermano Alex (batería) y David Lee Roth (vocalista). Debutaron en 1978 con un álbum homónimo que revolucionó el rock duro de la época, sobre todo por los solos de guitarra de Eddie que se convirtieron en su seña de identidad. Tras siete años de éxitos, en 1985 David Lee Roth fue reemplazado por Sammy Hagar. A finales de los 90 la banda se separó aunque el guitarrista siguió tocando y se mantuvo fiel a su estilo, organizando algunas giras de reunión de la banda.

