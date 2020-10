Facebook bloqueará anuncios que inciten a no vacunarse

(Bloomberg) -- Facebook Inc. rechazará los anuncios que desalienten a las personas a vacunarse, citando una nueva política destinada a prevenir que se “perjudiquen” los esfuerzos de salud pública.

Facebook ya prohíbe los anuncios que promueven engaños sobre vacunas o información errónea sobre las mismas. La empresa también incluirá material educativo sobre la vacuna contra la gripe en los feed de los usuarios.

“Los funcionarios de salud pública recomiendan que la mayoría de las personas se vacunen contra la gripe todos los años. Este año, piensan que es especialmente importante minimizar el riesgo de gripe concurrente y el covid-19 ”, escribió Facebook en una publicación de blog el martes.

La compañía dijo que los anuncios que abogan a favor o en contra de la legislación o las políticas gubernamentales en torno a las vacunas, incluida una vacuna contra el covid-19, todavía están permitidos. Cualquiera que publique estos anuncios debe estar autorizado e incluir una etiqueta “pagado por” para que la gente pueda ver quién está financiando los mensajes, agregó Facebook.

La red social ha intentado previamente minimizar la difusión de información antivacunación. Dejó de proponer publicaciones de vacunas en los resultados de búsqueda y comenzó a rechazar anuncios con afirmaciones engañosas sobre vacunas en 2019.

Las publicaciones no pagas u orgánicas que desalientan el uso de vacunas aún están permitidas, a menos que infrinjan otra política de Facebook. Las reglas de publicidad de Facebook son generalmente más estrictas porque la compañía muestra estos mensajes pagos a las personas de manera proactiva.

