FaceApp: la aplicación con la que los famosos están ‘cambiando de género’

Entre las mayores dudas de la vida está la de cómo nos veríamos si fuéramos del sexo opuesto. Por mucho tiempo solo tuvimos la imaginación para medio resolver este gran misterio pero ahora tenemos FaceApp.

FaceApp es una aplicación de edición que nos permite retocar nuestras fotos con maquillaje, sonrisas impecables, peinados, e incluso podemos hacernos viejos, pero ahora el que está causando revuelo es el filtro de cambio de género.

Esta herramienta te da a elegir entre dos opciones: ‘hombre’ y ‘femenino’.

No está de más decir que si eliges la opción hombre, el cambio se limita a aumentar tu vello facial, y hacerte la mandíbula más angulosa.

Si escoges la opción ‘femenino’, te alargará el cabello, te engrosará los labios y te maquillará los labios y los ojos. ¿Estereotipos, dónde?

Pero bueno, algo curioso que está pasando y no entendemos realmente la razón pero nos está haciendo reír, es que los usuarios han comenzado a compartir hilos con las fotos de famosos con el filtro de cambio de género.

El de presidentes (y Gatell) es impresionante:

Tag yourself, yo soy Vicenta Fox pic.twitter.com/MTeuO5wQZE — Barbara (@bones_yyy) June 10, 2020





También el de famosas:

Abro hilo de famosas siendo hombres con #FaceApp: Cara Delevingne pic.twitter.com/dLmrtHXxfv — La hija de Rihanna (@AnastasiaDlTaco) June 14, 2020





Ufff, actores del Universo Marvel

Abro hilo de actores del Marvel(MCU) cambiados por #FaceApp porque de alguna manera hay que mantenernos entretenidos: Robert Downey Jr pic.twitter.com/5KQWrWkcJ3 — Wiccan x Hulkling (@DisneyFansonTw1) June 15, 2020





¡Actores de Harry Potter!

Abro hilo de personajes de Harry Potter cambiando de género con faceapp pic.twitter.com/mtPxmiUlUn — North Star (@Rydie__) June 14, 2020





Y ni qué decir del de actrices de los 50 y 60

Con la moda esta del Face App, abro hilo de cómo de bellos serían algunas de las actrices de los 50 y 60 en hombre. (Se admiten sugerencias) 1. Julie Andrews pic.twitter.com/MrjFxN034H — Sebas Gómez Martí (@SebasGmezMart1) June 14, 2020





¿Cómo hacerlo?

Lo que tienes que hacer es descargar FaceApp desde tu smartphone con sistema Android o iOS y elegir una selfie. El siguiente paso es elegir el filtro de cambio de género y listo.

De entre los filtros que puedes elegir en FaceApp el de cambio de género está disponible en la versión gratuita.

¿Muy sencillo y todo veá? Pero antes de descargar la app debes checar lo que la app hace con tus datos, y algo importante: que uses fotos que no son tuyas, no te libra de la recopilación de información.

En las políticas de privacidad, FaceApp se describe como:

“Un editor de fotos y videos que permite a los usuarios editar retratos basados ​​en tecnología de red neuronal que genera automáticamente transformaciones faciales altamente realistas”.

Es decir, que la app ya ha analizado previamente millones de fotos de distintas personas para hacer una edición propia de tu rostro basándose en las cualidades faciales que la red neuronal ha seleccionado para generar transformaciones precisas de acuerdo con tus facciones.

FaceApp es creación de la empresa rusa Wireless Lab. Su política de privacidad fue actualizada el pasado 4 de junio de este año y aunque es bastante extensa, es bastante clara sobre el uso de datos personales.

Van los puntos más importantes:

La aplicación carga en la nube de Google Cloud Platform y Amazon Web Service, únicamente la o las fotos que vas a editar.

Estas imágenes permanecen en la nube entre 24 y 48 horas después de la última edición de la foto.

Recopilan tu idioma, la fecha y hora en la que se instaló la app y la última vez que la utilizaste.

Si iniciaste sesión a través de una red social, por ejemplo, Facebook recopilan tu nombre y número de amigos.

Tienen acceso a la IP del dispositivo.

Recopilan datos de tu actividad en línea, como las páginas que viste antes de abrir la app y cuánto tiempo pasaste en ellas. Así como cuáles fueron tus rutas entre páginas.

En el documento también se mencionan las opciones que tienes para no compartir tus datos y en algunos casos es tan sencillo como moverle a la configuración de la app o de nuestro dispositivo.

Aquí puedes consultar la política de privacidad completa.

Usar los editores de fotos en línea no es precisamente malo, lo importante es saber qué hacen con los datos personales para decidir (a consciencia) si le entramos o mejor nos quedamos con la curiosidad.