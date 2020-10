Fútbol y TV: la Justicia emparcha, pero el partido todavía está lejos de terminarse

Los clubes del fútbol argentino reciben cerca 6400 millones de pesos anuales por sus derechos de televisación. La facturación global es mucho mayor, ya que en marzo había algo más de 2 millones de suscriptores que pagaban $ 665 mensuales. El negocio está en la Justicia, que este viernes concedió una medida cautelar a Fox Sports Latin America (FSLA), una de las dos empresas que transmiten los partidos, y dejó sin efecto la rescisión unilateral y anticipada del convenio que habían resuelto AFA y Liga Profesional en Ezeiza hace dos semanas.

De todas maneras, el fallo del juez Horacio Robledo, titular del Juzgado Comercial 24, no le pone bandera a cuadros a un conflicto que ya lleva meses. Retrotrae las hostilidades 15 días, a antes de que los dirigentes resolvieran en Ezeiza quitar a Fox Sports del medio con una cifra delante de los ojos: 150 millones de dólares. Esa tarde, minutos antes del sorteo de la Copa Liga Profesional, hubo aplausos (reales y virtuales) para Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, presidentes de la AFA y la Liga, respectivamente "por las gestiones realizadas".

En cuanto Fox (una empresa que ahora es de Disney) se enteró de la resolución dirigencial activó sus resortes legales. Presentó la medida cautelar que tuvo resultado favorable ayer. Pero además aceleró las llamadas y el intercambio en Estados Unidos. De Disney Corp. a Time Warner. El problema local escaló en los últimos días y se transformó en un tema de discusión internacional. Hubo quien recordó un pacto de no agresión para el negocio argentino en particular.

"De todo", fue la respuesta de una fuente al tanto del asunto en Estados Unidos ante la consulta sobre el alcance de las amenazas legales por lo que Disney entendía que era un "avasallamiento de derechos" en la Argentina. La situación en Estados Unidos obligó a TNT Sports a poner el freno a sus gestiones ante la AFA y la Liga. Estuvieron a una oferta concreta de quedarse con todo el fútbol argentino. La decisión judicial mandó ese partido, que había empezado hace 15 días en Ezeiza, al alargue. El resultado es incierto.

Tan incierto como que seguirán las reuniones en las próximas horas. Ni la AFA ni la Liga quieren quedarse sin pantalla. TNT, hasta el momento, no presenta su oferta para quedarse con todo. Fox-Disney no tiene problemas en transmitir los partidos que le corresponden. La AFA y los clubes tienen una certeza: quieren más dinero. Quieren a TNT, como dijeron. Pero la Justicia los obliga a quedarse también con Fox Sports. Quizá tengan que negociar con los dos un incremento del contrato vigente, que tiene como primera opción de salida en 2022, y que puede prorrogarse hasta 2027. Fuentes de la AFA rechazaron ayer que la cautelar tenga plena vigencia este fin de semana ya que, entienden, no existe aún la notificación formal del juzgado. La entidad madre del fútbol argentino puede apelarla el lunes.

Al cierre de esta edición, la Liga Profesional no había confirmado las pantallas de los 10 partidos que le restaban a la fecha inaugural. De todas formas, tanto las empresas de TV como las compañías de cable tenían un organigrama ya previsto: TNT televisaría a Boca ante Lanús, hoy a las 21.15 en la Fortaleza, mientras que Fox Sports pondrá en pantalla a River contra Banfield mañana a las 21.15. La Liga tampoco había certificado que el encuentro se disputara en el River Camp, habilitado por un gesto político del presidente de la AFA, Claudio Tapia, e inspeccionado ayer por los responsables de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide). Por reglamento, la auditoría de los estadios es de la Liga.

