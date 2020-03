​Ezequiel Garay, primer futbolista de LaLiga en dar positivo en coronavirus

Garay no recordará el 2020 como el mejor inicio de año de su vida. El futbolista se rompió el cruzado en febrero y tuvo que pasar por quirófano, por lo que se iba a perder lo que restaba de temporada con el Valencia. La “mala pata”, como él mismo ha publicado en su Instagram, nunca viene sola y el argentino es el primer futbolista de LaLiga en dar positivo en COVID-19.





El central ché ha subido una publicación a Instagram levantando el dedo pulgar, un gesto con el que expresa a sus seguidores que, pese a los síntomas, está bien. La foto la ha acompañado con un texto en el que explica que “el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo en coronavirus. Me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estoy aislado”.

El Valencia todavía no se ha pronunciado sobre el futuro de su futbolista, pero, a priori, no debería haber demasiado riesgo con el resto de la plantilla. El futbolista no se entrenaba junto al resto de sus compañeros desde hace semanas debido a la lesión, aunque sí que acudía a la ciudad deportiva de Paterna a hacer trabajos de rehabilitación. ​El club de Mestalla podría someter a pruebas a todos sus trabajadores.