El exmarido de Marlene Favela pide perdón: "Siento el daño que te he causado"

Las idas y venidas de George Seely en las redes han sido una constante en el último año. Tras cerrar su cuenta de Instagram y borrar todo su contenido, volvía a reencontrarse con sus seguidores hace unos meses con nuevas y llamativas publicaciones.

La mayoría se centran en sus hijos, sus grandes amores y orgullo. Sin embargo, su último post es una declaración de intenciones en la que pide perdón. ¿A quién? Eso no queda tan claro.

Al inicio del mensaje está escrito un nombre de mujer: Hannah, quien supuestamente podría ser la destinataria de tan sentidas palabras. "Siento mucho todo el dolor que te he causado con mi comportamiento egoísta y arrogante en aquel momento", arranca en su perfil de IG.

"Me ha tomado muchos años y muchas pérdidas para despertar. Siento profundamente el haberte dañado, por favor, acepta mi disculpa- Tenemos mucho de lo que hablar", concluye el mensaje que firma con su nombre.

El ex de Marlene Favela desactivó los comentarios ante tan personal declaración. A juzgar por este mensaje y su contenido, podría tratarse de la madre de sus hijos, relación anterior a la actriz mexicana. Sin embargo, George no dio ningún tipo de explicación y prefirió no dar más detalles.

Sus hijos varones y su pequeña Bella son los protagonistas principales de su perfil en redes. A ellos van dedicados sus cariñosos mensajes de amor.

Pero en esta ocasión fue Hannah a quien el empresario quiso pedir disculpas públicamente en este llamativo mensaje.