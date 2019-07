Exjugadora: Prohibido hablar del caso de violación de Ronaldo en el equipo femenino de la Juventus

Durante la única temporada que la defensora sueca Petronella Ekroth estuvo en el equipo femenino de la Juventus F.C. se sintió “un poco como si estuviera en la cárcel”, le confesó la sueca a Expressen, dado que el equipo tenía “prohibido” hablar sobre las denuncias de violación contra la estrella del equipo masculino, Cristiano Ronaldo.

La temporada pasada Ekroth y las demás mujeres de la Juventus ganaron los títulos de la Serie A y la Copa Italia. Este verano, la jugadora regresó a casa para jugar con el Djurgårdens IF y habló sobre cómo la Juventus gestionó la reapertura en octubre del caso de violación contra Ronaldo.

Kathryn Mayorga acusó a Ronaldo de haberla violado en una habitación de hotel de Las Vegas en 2009. Una acusación que se mantuvo a la sombra en su currículum durante una década hasta que el departamento de policía de Las Vegas reabrió oficialmente el caso el otoño pasado. Mientras que en este contexto muchos se debatían sobre cómo referirse a Ronaldo, el jugador de 34 años cinco veces ganador del Balón de Oro, parece que la Juventus decidió que la mejor solución era simplemente no hablar sobre el tema.

<em>Petronella Ekroth criticó a la Juventus por “prohibir” a las jugadoras hablar sobre el caso de violación de Cristiano Ronaldo. (Foto de Valerio Pennicino - Juventus FC/Juventus FC vía Getty Images)</em>

Ekroth, de 29 años, le dijo a Expressen que su decisión de quedarse con el club le permitió mejorar como jugadora y como persona, pero que el club limitó las opiniones de sus jugadoras.

En Football Italia desde Expressen:

“Se nos prohibió hablar sobre el caso. Nos silenciaron, no podíamos mencionarlo. Lo único que podíamos hacer era mantener un perfil bajo y seguir trabajando por los valores del club”. “Me sentía encerrada, sentía que mis opiniones no contaban. Me sentía como si estuviera en la cárcel. No podía hacer todo lo que quería”. “Puedes mostrar una cara de la moneda, pero hay otras cosas que permanecen ocultas, cosas que desafortunadamente no se pueden hablar, revelar y demás”. “Te sientes muy limitado en muchos sentidos. Puedes hacer algunas cosas pero otras no, y eso no es bueno”. “Sentí que podía perder una parte de mí misma. Fue difícil”.

Ekroth dijo que, a las jugadoras extranjeras, como ella, no las trataban de la misma manera que a las italianas y, a veces, se sentía como si estuviese en el programa de televisión “Candid Camera”. Dijo no estar de acuerdo con la forma en que el club gestionaba las noticias de Ronaldo y que sentía que debía decirlo, pero no siempre “tenía el derecho a hacerlo”, le reveló a Expressen.

Tras la reapertura de la investigación, Ronaldo negó la denuncia de violación y dijo en Instagram que era una “noticia muy falsa”. Casi una semana después de que la denuncia de violación reapareciera en los titulares, la Juventus asumió una postura firme en Twitter para apoyar a la superestrella. Los dos tuits denotaron su “gran profesionalidad y dedicación” apreciada por todos y revelaron que los supuestos hechos “no cambiaban esa opinión, que compartía cualquiera que hubiese estado en contacto con este gran campeón”.

La Juventus podría acabar afectada por la respuesta, que pareció ignorar cualquier posible hecho o duda razonable y, en cambio, destacó el crédito por su trabajo en el campo.

Ronaldo les dijo a los reporteros que en abril había una “posibilidad del 1 000 %” de quedarse en la Juventus en lugar de irse a otro equipo. El club ganó el título de la Serie A y la Supercopa Italiana en su primera temporada. Su contrato de cuatro años se extiende hasta 2022.

Cassandra Negley