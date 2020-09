Europa propone reforma económica masiva en nuevo plan climático

(Bloomberg) -- La Unión Europea, propuso endurecer los objetivos del bloque para combatir el cambio climático en un intento por reducir la contaminación industrial y estimular una recuperación económica verde.

La Unión Europea de 27 países debería ajustar su objetivo de reducción de emisiones a al menos 55% para 2030, dijo el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El objetivo actual, acordado hace solo seis años, es un recorte de 40% con respecto a los niveles de 1990.

La presidenta de la comisión también anunció que la Unión Europea vendería 225.000 millones de euros (US$267.000 millones) de bonos verdes como parte de su fondo de recuperación pandémica de 750.000 millones de euros, que será equivalente a aproximadamente todos los instrumentos ambientales vendidos a nivel mundial el año pasado.

“Reconozco que este aumento de 40% a 55% es demasiado para algunos y no suficiente para otros”, dijo von der Leyen al Parlamento Europeo en Bruselas durante su primer discurso sobre el estado de la Unión. “Pero nuestra evaluación de impacto muestra claramente que nuestra economía e industria pueden manejar esto”.

Von der Leyen ha pasado 10 meses en modo de gestión de crisis como resultado de la pandemia de coronavirus, mientras sigue adelante con los planes para una reforma ecológica de la economía europea, un impulso a la inversión digital y más libre comercio mundial.

La pandemia le ha dado a von der Leyen, de 61 años, la oportunidad de acelerar sus planes para hacer de su Acuerdo Verde Europeo el motor de la recuperación económica a medida que los Gobiernos movilizan cantidades sin precedentes de dinero público para el esfuerzo de reconstrucción.

Bajo el nuevo objetivo climático para 2030, los fabricantes de automóviles europeos tendrían que adoptar estándares de contaminación más estrictos con nuevas reglas que podrían hacer que los motores de combustión se eliminen por completo. La energía se volverá cada vez más limpia, con un adicional de 350.000 millones de euros anuales para la inversión en producción e infraestructura, según un documento borrador visto por Bloomberg News.

“La Unión Europea ha dado un buen paso en la dirección correcta”, dijo Simone Tagliapietra, investigadora del grupo de expertos Bruegel, con sede en Bruselas. “Un objetivo de 55% enviará una señal clara a los actores del mercado sobre la solidez de la trayectoria climática de la Unión Europea. Esto es clave para moldear las expectativas e influir en las decisiones de inversión de las empresas y las elecciones de los consumidores”.

Es probable que un objetivo climático más ambicioso para 2030 obtenga un amplio apoyo de los Estados miembros y el Parlamento Europeo, cuya aprobación se necesita para que la medida sea vinculante. Sin embargo, las negociaciones sobre la forma final de un acuerdo serán difíciles en medio de las diferencias nacionales en términos de riqueza, fuentes de energía y fortaleza industrial.

El nuevo objetivo requerirá que los edificios sean más eficientes energéticamente y las empresas enfrentarán límites de contaminación más estrictos en el mercado de carbono de la Unión Europea, el más grande del mundo.

La propuesta es una adición a una ley climática clave que será la base legal del Acuerdo Verde Europeo, una estrategia radical para que Europa reduzca a cero los gases de efecto invernadero para 2050.

