Estuvo en coma por COVID-19 y cuando despertó le propusieron matrimonio y ya había nacido su hijo

La crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 nos tiene en un panorama lleno de incertidumbre, sin embargo, en medio de la adversidad han surgido historias muy emotivas como la de Diana Paola Angola y Jefferson Riascos.

Todo comenzó cuando Diana Paola ingresó a un hospital de la ciudad de Cali en Colombia hace menos de un mes porque había dado positivo al SARS-CoV-2 y tenía un embarazo de 21 semanas.

Llegó en un estado tan grave que los médicos decidieron ingresarla en un estado de coma y practicarle una cesárea de emergencia para poder atender al bebé. El panorama de ella y su hijo era complicado.

El bebé nació prematuro y ahora se encuentra en la Clínica Versalles de Cali en una incubadora, pero con un buen estado de salud, algo que ha sorprendido a los doctores porque, lamentablemente, en la mayoría de los casos los bebés prematuros pierden la vida por estar en contacto con la COVID-19.

Diana Paola Angola, quien se recuperó del nuevo coronavirus, COVID-19, acaricia a su hijo Jefferson en la sala neonatal de la Clínica Versalles. Foto: Luis Robayo / AFP vía Getty Images.

Paola Velásquez, médica del nosocomio dijo a la agencia AFP que “es un caso que nos ha generado mucha conmoción porque hasta ahora conocemos que hay muy pocos reportes de supervivencia en un contexto tan severo como el que tuvo nuestra paciente”.

La supervivencia del bebé solo fue la primera buena noticia, ya que luego de estar 21 días en coma inducido, Diana Paola Angola despertó porque comenzaba a recuperarse.

Para el reencuentro con su pareja, Jefferson Riascos preparó algo especial, pidió ayuda a médicos y enfermeras para que lo dejaran pedirle matrimonio a Diana. En las imágenes difundidas del momento de la petición, se puede ver cómo las enfermeras estuvieron cargando carteles para apoyar al hombre.

El colombiano Jefferson Riascos se arrodilla para pedirle a Diana Paola Angola, quien se recuperó del nuevo coronavirus, que se case con él mientras los trabajadores de salud sostienen las letras que forman la oración ¿Quieres casarte conmigo? en la Clínica Versalles en Cali, Colombia. Foto: Luis Robayo / AFP vía Getty Images.

En entrevista con el diario local El Tiempo, Jefferson Riascos mencionó que “el detalle de la clínica Versalles fue muy bonito, me brindaron la mejor idea. Estoy muy agradecido con Dios y la virgen María. Ya teníamos todo planeado sobre matrimonio y la verdad hoy fue el día, después de tantos días sin verla. Estoy contento con este nuevo camino que voy a empezar con mi esposa. Ahora sigue pensar en la recuperación de Diana y en el matrimonio, poder reunirme con la familia y mi hijo, tenerlos todos juntos”.

Foto: Luis Robayo / AFP vía Getty Images.

Por su parte, Diana Paola dijo que “nunca me esperaba eso, él es un hombre maravilloso, que sorpresa tan linda. Nosotros ya pensábamos casarnos, no me imaginé que esto sería así, con tanta gente y él ahí, todo contento, sin nada de pena, nunca me lo imaginé”.

Foto: Luis Robayo / AFP vía Getty Images.

Además, expresó su agradecimiento a los médicos que la salvaron a ella y a su hijo, “Que Dios les de vida, los siga bendiciendo por su bonita labor, ellos hicieron todo por salvarme a mí y a mi hijo, quedo muy agradecida”.

Foto: Luis Robayo / AFP vía Getty Images.

Ahora la pareja, que ya tiene 13 años de noviazgo, espera pronto tener en sus brazos al pequeño, al que llamarán Jefferson, y que conozca su hermana Saray, de 8 años.

