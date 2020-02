El estilo de juego de Simeone es el más capacitado para hacerle daño al Liverpool

Cuando más se está criticando al Cholo, cuando más se pide desde diferente sectores la marcha del técnico argentino y, sobre todo, cuando todos los focos de presión apuntan sobre él, llega un partido donde lo que más se necesita es la mejor versión del cholismo.





Llega el Liverpool al Metropolitano, un equipo que es el orden dentro del desorden, la locura dentro del rigor... vamos, que llega el antagonismo de Diego Pablo Simeone y, en esas, el ​Atlético tiene un alto porcentaje de eliminar al campeón de Europa.

A la locura hay que ponerle cabeza. El esquema de los 4 medios en el medio sin bandas y el balón en largo a la espalda de los centrales. Una fórmula para anular al Liverpool que, si sale bien, le tendrá contra las cuerdas en el Metropolitano. Si el Liverpool es "you ́ll never walk alone", el Atlético es "The Wall", y el muro, vengan 1 o 50, si está bien cimentado no hay nadie que lo pase. Van a bombardear las áreas, seguramente llegue un momento que ni Sávic, ni Felipe ni nadie sepa por donde le llegan, pero en esas estará el compañero para tapar. El 2 contra 1 en defensa, las ayudad y la solidez en el medio. Son conceptos que el equipo tiene y debe sacar en el día D. "El Atlético ha llegado una, la ha metido y se ha llevado la victoria", no suena mal ni descabellado si se consigue sacar lo que lleva dentro el plantel. Va en el ADN, como contra la Juve el año pasado, como en cada año de cholismo.





En una etapa donde se le requiere al entrenador salirse del juego defensivo y balonazo. En un año donde el cholismo está en tela de juicio tras cada partido, llega el Liverpool para sacar de dentro el estilo que tanto se está criticando. No hay equipo en Europa que esté más capacitado para hacerle daño a los de Klopp que el Atlético de Madrid, por dos motivos: por su juego y porque llega en una situación rara, y es en este estado cuando los de Simeone se hacen más peligrosos. Si el cholismo tiene fecha de caducidad, no será, por lo menos, hasta después del martes.

