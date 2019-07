El estadounidense Julián Araujo quiere jugar para México

La Selección Mexicana estaría buscando amarrar al defensa mexico-americano del LA Galaxy, Julián Araujo, para su futuro en el fútbol internacional.

El defensa del LA Galaxy tiene que decidir su futuro internacional y el Tri no le ha perdido la pista, pues ha tenido buenas actuaciones con el equipo angelino. Araujo nació en los Estados Unidos, pero su ascendencia mexicana le permitiría jugar para México, aunque ya haya disputado el mundial sub-20 de este verano con la selección de las barras y las estrellas.

En entrevista con un podcast llamado The Scuffed, Araujo declaró que aún no cierra las puertas a ninguna selección:

' Mis opciones siempre están abiertas. No voy a cerrar la puerta a México y no voy a cerrar la puerta a los Estados Unidos. Siempre se trata de oportunidades, quién me dará mejores oportunidades'

