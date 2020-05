Estados Unidos se prepara para extender restricciones de cruces fronterizos

Todo parece indicar que la administración de Trump se está preparando para extender las restricciones de viaje por el cruce fronterizo que se suponía tenían que terminar el día de mañana.

No obstante, dos funcionarios de la administración indicaron que Estados Unidos no está listo para relajar las medidas implementadas desde el mes de marzo y que tienen como propósito detener la propagación del coronavirus.

A esto se agrega que los casos de coronavirus siguen aumentando tanto en México como en Estados Unidos por lo que es poco probable que dichas medidas concluyan en la fecha acordada.

Por otro lado, a unas cuantas horas de cumplirse la fecha, los países no han hecho notificaciones de forma oficial. Sin embargo, la cadena de noticias CNN habló con un portavoz de seguridad nacional quien comentó:

Aunque todavía no se ha tomado una decisión formal, Estados Unidos continuará manteniendo las restricciones actuales sobre los viajeros que cruzan nuestras fronteras terrestres para fines no esenciales durante el tiempo que sea

De la misma manera, Aduanas y Protección Fronteriza sigue procesando solicitudes de asilo, pero de acuerdo a la nueva política que prohíbe a la mayoría de los migrantes cruzar la frontera son limitadas las acciones que pueden realizar.