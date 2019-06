Espera receptor de los Delfines Wilson iniciar próxima temporada

Miami, 9 Jun (Notimex).- El receptor de los Delfines de Miami, Albert Wilson, mencionó que espera iniciar la próxima temporada de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), tras superar una lesión en la cadera.

En declaraciones a medios, Wilson aseveró que estará listo para jugar desde la jornada inaugural, después de ausentarse ocho meses tras lastimarse la cadera en la Semana siete de la pasada campaña de la NFL.

“No hay ninguna razón por la que no deba jugar en la Semana 1 con los Delfines", señaló Wilson quien estaba realizando un gran año a la ofensiva de los Delfines antes de sufrir una grave lesión en la cadera en la Semana siete, acabando la temporada para él.

Albert Wilson, procedente de los Jefes de Kansas City donde jugo cuatro años, sumó con los Delfines 407 yardas desde el scrimmage y cuatro anotaciones en 34 recepciones en 2018.

“En todas las pruebas que querían que hiciera, he estado en el buen camino, así que no hay razón por la que no deba estar ahí en la Semana 1. Estoy listo para entrar cuando me den el visto bueno”, afirmó el receptor.

Wilson cumplió el programa de entrenamiento de temporada baja de Miami y se reporta en condiciones para el campamento que harán los Delfines previo a la próxima campaña de la NFL.

