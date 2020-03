España cree que los coronabonos son buena idea, según ministra

(Bloomberg) -- Europa necesita una respuesta “integral” al impacto económico del coronavirus para convencer a los mercados y reducir la volatilidad, ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González.

España, Italia y Francia piensan que la emisión de coronabonos es “una buena idea”, pero hay otras opiniones dentro de la Unión Europea y las conversaciones continúan, dijo González en una entrevista con Bloomberg TV el miércoles. No obstante, lo que convencerá a los mercados es una respuesta unificada de Europa, dijo González.

Europa aún está considerando la respuesta fiscal al impacto de la pandemia, señaló González.

Nota Original:Spain Thinks Coronabonds Are a Good Idea, Foreign Minister Says

