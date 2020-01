Otro escándalo de Carlos Salcedo con los Tigres

​Carlos Salcedo se ha visto involucrado en otro escándalo con los ​​Tigres, por sus declaraciones en una transmisión en vivo de la red social Instagram.





​​Carlos Salcedo no fue convocado para el primer partido de los Tigres en el Clausura 2020, a pesar de estar totalmente sano. Sus compañeros Hugo Ayala y Diego Reyes fueron los encargados de proteger el arco de Nahuel Guzmán en el partido frente al ​Atlético San Luis, que terminó empatado a ceros.

La afición de Tigres todavía no le perdona a Salcedo su pésima actuación frente al ​América en los cuartos de final del torneo pasado, donde el 'Titán' fue vencido fácilmente por Henry Martín en la jugada del tercer gol azulcrema y además cometió una falta en el área que terminó en un gol de penal de Emanuel Aguilera.

En la transmisión en vivo, varios aficionados le hicieron preguntas, mismas que Salcedo iba respondiendo. Aseguró que no 'tengo idea de por qué no me convocaron' y que si por el fuera, se iría a ​Chivas. Terminó agregando que 'Me encanta que me tiren', pues varios aficionados lo atacaron en la sección de comentarios.

La salida del defensa mexicano de Tigres parece ser inminente, pues con el poco cariño de la afición, sumado a su pobre rendimiento, no parece tener ningún futuro en la institución felina. El Olympique de Marsella, de la Ligue 1, estaría interesada en los servicios de Salcedo, que tendría hasta el 31 de enero para concretar un traspaso, fecha en la que el mercado de fichajes en Europa llega a su fin.