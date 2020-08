Los equipos campeones de Europa a los que peor les fue defendiendo su título

En la lista de hoy vemos las seis ocasiones en las que un equipo que venía de hacerse con la Copa e Europa o la Liga de Campeones hizo una defensa del título tan insuficiente que no pudo ni llegar a disputar los octavos de final. Los protagonistas son los siguientes:





6. Celtic FC (1967-68)

El equipo escocés se proclamó campeón en la edición 1966-67 tras vencer (2-1) al Inter. En la siguiente edición caería en la primera ronda: los dieciseisavos de final. En la ida perdió (1-2) ante el Dinamo Kiev y en la vuelta, pese a adelantarse, un empate (1-1) confirmó su eliminación ante los por entonces soviéticos.





5. Feyenoord Rotterdam (1970-71)

Los neerlandeses se hicieron con el torneo en el curso 1969-70 después de ganar (2-1) precisamente al Celtic. Del mismo modo que repitieron su resultado en la final, también lo hicieron cayendo en dieciseisavos de la siguiente edición. En este caso, el empate (1-1) de la ida en Rotterdam frente al UTA Arad de Rumanía no se remontó en la vuelta (0-0) donde el valor del tanto visitante decantó la balanza.





4. Liverpool (1978-79)

Los Reds consiguieron ganar el título en dos ocasiones consecutivas: 1976-77 y 1977-78, demostrando lo que era una defensa del campeonato. No obstante, tras el segundo ya no pudieron presumir de lo mismo. Cayeron en dieciseisavos de final frente al Nottingham Forest, perdiendo en la ida (2-0) y empatando sin goles (0-0) en Anfield contra el que terminaría siendo campeón en aquella edición.





3. Nottingham Forest (1980-81)

Los Tricky Trees repitieron lo que hizo el Liverpool: dos campeonatos consecutivos para ser eliminados en dieciseisavos de final en el tercero. En este caso, fueron doblegados por el CSKA Sofia, que se impuso por la mínima tanto en la ida (1-0) como en la vuelta (0-1).





2. Olympique Marseille (1993-94)

El caso de los galos es, probablemente, la peor defensa del título de la historia de la Liga de Campeones, puesto que no pudo jugar. Tras ganar en la temporada 1992-93, primera en la que ya no se jugó con el formato de Copa de Europa, fueron sancionados por tratar de sobornar a tres futbolistas del Valenciennes en un partido doméstico. En su lugar participó el AS Mónaco, que hizo un buen papel llegando a semifinales y cayendo contra un AC Milan que se proclamaría campeón.

1. Chelsea (2012-13)

Los Blues lograron un campeonato histórico en la campaña 2011-12, ganando al Bayern München en su casa en los penaltis, algo que se suele recordar con la epicidad que le corresponde. No obstante, su defensa del título fue decepcionante y es el único equipo de la historia que no ha pasado de la fase de grupos en su intento por revalidar el título. Juventus y Shakhtar Donetsk fueron los que accedieron a octavos de final del grupo E, con los londinenses yendo a Europa League y el Nordsjaelland eliminado. Consiguieron hacerse con la 'hermana pequeña' de la Champions League para maquillar su participación en la misma.