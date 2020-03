El entrenador que predijo el éxito de Nahuel Guzmán en Tigres

​En las últimas semanas, Nahuel Guzmán ha estado en boca de todos y pasó de ser el villano al héroe del ​Club Tigres.

Hace un par de jornadas, el 'Patón' cometió un terrible error durante el duelo donde los felinos visitaron el TSM Corona para verse las caras con​ Santos Laguna. En dicho duelo, el portero le soltó una patada descarada a Eduardo Aguirre cuando trataba de despejar el balón, consecuencia de ir abajo en el marcador. No hubo sanción alguna por parte del árbitro, pero diversas figuras del medio futbolístico se le fueron encima por la notable agresión.

Que no es juega limpio, siente tu liga? @LigaBBVAMX 樂 pic.twitter.com/AI6IsmSHwc — Jonathan Orozco (@jona_orozco) February 17, 2020

Sin embargo, el pasado miércoles se convirtió en histórico del club al marcar de último minuto el tanto con el que los auriazules se clasificaron a la siguiente ronda de la CONCACAF Liga de Campeones convirtiéndose en el primer guardameta auriazul en anotar en un partido oficial.

El gol de Nahuel Guzman, ¡vaya cabezazo! pic.twitter.com/vbkoRO0iml — Noventa F.C. (@noventafootball) February 27, 2020

La hazaña del sudamericano nos hizo recordar otras donde influyó para que el conjunto dirigido por Ricardo Ferretti sea uno de los más exitosos de los últimos años, siendo figura de la institución.





Pero esto no es algo que debería sorprender ya que, en la época que fue contratado por los regiomontanos, el técnico que lo debutó en el Newell's Old Boys y que llegó a estar en el banquillo de los de San Nicolás, Nery Pumpido, mencionó que no tenía dudas de que Guzmán llegaría a ser un ídolo en Tigres.

Continuar leyendo la historia





"Han contratado un gran portero, para muchos años, estoy seguro que andará muy bien en Tigres, porque tiene todas las condiciones, al grado que en su momento pudo ir al Barcelona. Lo más importante es que se han contratado a una gran persona, ahí todavía es mejor, así que no tenga dudas la afición tigre, que Nahuel tiene todo para ser ídolo y darles grandes alegrías", expresó en 2014.





2014: @dtnerypumpido asegura que Nahuel Guzmán será ídolo de Tigres.



2020: El 'Patón' es el arquero más exitoso en la historia del futbol regio con 8 títulos, y el 1° en meter un gol con Tigres.



Pumpido fue quien debutó a Guzmán en Primera, el 8 de octubre de 2006 con Newell´s pic.twitter.com/kzf560owTv







— Rafael Rivera (@RafaDato2) February 28, 2020

Así, 5 años, 8 títulos y varias convocatorias a selección argentina después, se podría decir que la predicción del ex-portero se hizo realidad y hoy en día Nahuel es uno de los más queridos por la afición azul y amarilla.