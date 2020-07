Entradas en fondos ETF de oro en 2020 superan récord anual

(Bloomberg) -- El oro está cobrando cada vez más atractivo a medida que avanza el 2020. Con unos precios al contado próximos a US$1.800 la onza, las entradas de capital en fondos cotizados en bolsa respaldados por el metal amarillo en lo que va de año han superado el récord anual alcanzado en 2009.

Los inversores han favorecido los refugios este año conforme la pandemia de coronavirus hace estragos en las economías, propiciando entradas continuas en ETF respaldados por oro a medida que los bancos centrales y los Gobiernos adoptan enormes programas de estímulo. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, advirtió el martes que el nuevo repunte de covid-19 podría estar amenazando el ritmo de la recuperación de Estados Unidos.

“La respuesta masiva de los inversores al covid-19 ha llevado las tenencias de ETF a niveles récord, y ese impacto ha superado la disminución de la demanda de joyas y absorbido los aumentos en el reciclaje”, dijo James Steel, analista jefe de metales preciosos de HSBC Securities (USA) Inc. Se esperan nuevas entradas “a medida que los inversores responden a unos riesgos elevados y a los bajos rendimientos”, dijo en un comentario.

Las participaciones en ETF aumentaron a 3.234,6 toneladas el martes, según datos iniciales recabados por Bloomberg. Esta cifra supone un incremento de 655,6 toneladas en lo que va de año a 2020, superando el aumento en tonelaje registrado en 2009, el récord anual anterior. El total ha aumentado en cada mes de este año, aunque en los meses restantes podría haber algunas salidas.

No obstante, se espera que los precios del metal precioso y las participaciones amplíen las ganancias. Australia & New Zealand Banking Group Ltd., que pronostica un precio récord este semestre, dice que el mercado del oro tiene “condiciones casi perfectas“, incluidas tasas más bajas, liquidez amplia y un dólar más débil.

“La respuesta fiscal y monetaria casi sin precedentes en tiempos de paz al covid-19 proporciona al oro dos factores alcistas sustanciales: liquidez y deuda”, dijo Steel, de HSBC. “Tasas de interés bajas, la relajación monetaria, incluida la expansión del balance y el fuerte gasto fiscal a nivel mundial en el futuro previsible, consolidarán y ampliarán la recuperación del oro”.

Un nuevo apoyo de la Fed podría estar en camino. El vicepresidente Richard Clarida dijo que los responsables de política monetaria probablemente recurrirán a nuevos anticipos informativos de política monetaria y compras de activos si la economía necesita más apoyo. “Podemos hacer más”, dijo el número 2 de la Fed a CNN International.

