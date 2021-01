Emotiva despedida de Gael García Bernal a su padre fallecido

Wochit- Muere papá de Gael García Bernal

Esta semana nos sorprendió la triste noticia del fallecimiento del papá de Gael García, José Ángel García, quien murió el pasado día 22 de enero por complicaciones con la fibrosis pulmonar que padecía.

El actor quiso decir adiós a su padre desde sus redes con una emotiva carta de despedida. Después de compartir un pequeño texto de El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, obra en la que su padre interpretó a Puck, continuó con unas palabras muy emotivas:

"Oberón seguirá hablando normalmente, pero en esta ocasión se detendría ante ese Puck que viaja a través de los árboles. Lo vería como un muchacho extranjero, criado a la sombra de tamarindos ilustrados, cambiando de colores como una iguana mientras a lo lejos se acerca como avalancha una rola de Pink Floyd. Así brincaba y gritaba y reía mi padre. Por ahí terminaba lastimándose la rodilla (siempre contaba la anécdota de cuando cayó del escenario) haciendo saltos mortales, divirtiendo a todos los niños que nos vio crecer. Obviamente bailaba muy bien y hacía del peor chiste algo muy gracioso. Ambas son aptitudes que espero poder heredar de él", escribió.

A continuación, pasó a detallar algunos recuerdos personales que vivieron juntos:"Recuerdo juntos al cometa Halley. Recuerdo leer juntos historia de México antes de que pasara el autobús escolar. Recuerdo tantas cosas que solo caben en la poesía del recuerdo…" escribió sentimental.

"No puedo dimensionar en palabras el cariño y la paz que sentía cuando volvía de dar función. Me daba un beso en la frente, y como dice la canción: The monster's gone. He's on the run and your daddy is here", continúo."Gracias a todos y todos por las muestras de cariño que me han mandado y que han comunicado al éter. Ha sido muy bonito saber que le hizo mucho bien a tantísimas personas. Me encanta escuchar que a todo mundo le parecía muy divertido y generoso. Sé que ahora habrá un haz de luz que rebote el sonido más tierno en el foro Sor Juana en la UNAM. Ahí donde me cuidaron mientras aprendí a caminar, aplaudo de pie a mi padre que era un actor de alas rotas en esquirlas de aire, en su torpe andar a tientas por el lodo".

También actor y director de teatro, muy orgulloso siempre de los logros de Gael, padre e hijo solo trabajaron juntos en la cinta Amores Perros.