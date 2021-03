Emotiva: la carta de Mirtha Legrand que dejó a Juana Viale al borde del llanto

La actriz volvió a la conducción del programa de su abuela, en una noche llena de emociones

El sábado fue el gran regreso de La Noche de Mirtha (eltrece), de la mano de Juana Viale, quien una vez más se puso al frente de la conducción de las “mesazas” de su abuela. En una debut cargado de emoción, la actriz se esforzó por contener las lágrimas cuando recibió una conmovedora carta de Mirtha Legrand. Mientras la legendaria conductora espera la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, su nieta seguirá llevando adelante los dos ciclos del fin de semana.

En un nuevo y amplio estudio de televisión, Viale hizo su entrada vestida con un diseño exclusivo de Gino Bogani, y después de saludar a la audiencia reconoció que sentía la emoción a flor de piel: “Para variar estoy muy nerviosa, por suerte no me acostumbro a esto, y no voy a llorar”. Luego de agradecer a su familia por el apoyo que le brindan en cada uno de sus proyectos estrenó otro espacio de la escenografía, y protagonizó otro emotivo momento.

La actriz recibió un ramo de flores, de parte de su abuela, y el regalo vino acompañado de una dedicatoria muy especial. Al leer las primeras líneas de la carta ya quedó en evidencia la emoción de Viale, que intentaba contener las lágrimas: “Juani, mi princesita, te deseo un regreso triunfal, lo merecés. Nunca sabrás lo mucho que te quiero. Enorme éxito te desea, tu abuelita”. Con los ojos brillosos, su nieta le respondió: “Yo te amo, muchas gracias, esperemos que pronto vuelvas con tu programa especial”.

Con el ramo en sus manos, recorrió el resto del nuevo estudio televisivo y mostró el living donde tendría lugar la primera noche junto a sus cuatro invitados. “Ábrete sésamo”, bromeó la actriz, mientras se abrían de par en par las puertas hacia la renovada mesaza. Los encargados de acompañarla en su regreso fueron Martín Bossi, Diego Leuco, Darío Barassi y Matías Martin.

El look de Juana Viale, by Gino Bogani, en el gran regreso de La noche de Mirtha (Story Lab/)

Aunque se especuló con la participación de Legrand a través de un llamado telefónico por ser el primer programa del año, la emotiva carta fue la única aparición de la legendaria conductora durante la emisión. Recordemos que en un principio la idea era que la actriz condujera La Noche de Mirtha cada sábado y los domingos la diva volviera con el mítico Almorzando con Mirtha Legrand. Sin embargo, el retraso en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra en el Covid-19 también retardó la vuelta a la conducción de sus programas.

En diálogo con Los ángeles de la mañana (eltrece), Nacho Viale dejó en claro que hasta que su abuela no esté totalmente inmunizada no regresará a la pantalla: “La consigna ‘Ellas vuelven’ es un homenaje a Mirtha mientras esperamos que vuelva, pero hasta que no se dé la segunda dosis seguimos en fase cuidado; es muy difícil protegerla semana a semana, es un riesgo que ni yo ni el canal pensamos tomar”.