La emocionante despedida de Juanfer Quintero: "Te amo, River Plate"

Juanfer Quintero se despidió de River Plate con un video realmente emotivo: "Mi familia y yo les decimos adiós". El colombiano incursionará en la Superliga de China a partir del año 2021.

Mediante un emocionante video en su cuenta de Twitter, Juan Fernando Quintero se despidió formalmente de River Plate. El colombiano jugará, a partir de 2021, en el Shenzhen de la Superliga de China y este viernes optó por hablarle a los hinchas millonarios para despedirlos.

"Este mensaje es para ti, al que ama al River, al que ama al fútbol, al que ama estar en la cancha y al que alienta desde las gradas. Hoy tengo que decir adiós. Me voy de un equipo donde desde el primer día recibí el cariño y el amor de miles de personas. No tengo palabras para agradecer todas las veces que el Monumental vibró con mi nombre gracias a ustedes", expresó el ex número 10 del plantel dirigido por Marcelo Gallardo.

Por otra parte, Juanfer agregó: "Si pudiera hacer todo de nuevo con River, lo repetiría mil veces. Mi mayor trofeo son todos los recuerdos que me llevo de River Plate. No olviden nunca seguir soñando y hablemos siempre en la cancha. Muchas gracias. Mi familia y yo les decimos adiós. Te amo, River Plate"

#River Juanfer, que continuará su carrera en el Shenzhen de China, le dedicó sentidas palabras al Millonario en un video que finaliza con su gol a Boca en Madrid. "No tengo palabras para agradecer todas las veces que el Monumental vibró con mi nombre gracias a ustedes", expresó. pic.twitter.com/vC3qhleFVV — TyC Sports (@TyCSports) November 13, 2020

"Nunca podría haber alcanzado la gloria eterna si no fuera gracias a todos ustedes. Gracias a todos mis compañeros de equipo, staff y cuerpo técnico por estos maravillosos años, agradecido eternamente con cada una de las personas que me acompañaron en este lindo viaje, te amo River Plate", cerró Quintero, autor de uno de los goles más recordados de la historia del club: el 2-1 a Boca, en la final de la Copa Libertadores 2018 disputada en Madrid.