La cómica Elsa Ruiz anuncia que iniciará medidas legales tras ser acusada de misógina por vídeos de su pasado

Elsa Ruiz, la que fuera una de las acompañantes diarias de Risto Mejide en el programa Todo es mentira, ha anunciado mediante un comunicado que iniciará medidas legales después de que se hayan recuperado vídeos de actuaciones previas a su transición de sexo, es decir de principios de la década pasada, con el fin de atacar su identidad de género en las redes sociales.

"Estamos recabando los perfiles y tuits de aquellos que hayan lanzado ataques en el pasado, en el presente así como en el futuro contra Doña Elsa Ruiz", arranca el comunicado emitido por Olympe Abogados que es el bufete de abogados que representa a la youtuber del canal Lost In transition donde da voz a la realidad del colectivo LGTBI.

"El libre desarrollo de la personalidad de cada individuo es un derecho fundamental recogidos y protegidos por nuestro ordenamiento jurídico así como que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y encuentra su límite cuando se vulneran los derechos de otras personas”, continúa el comunicado en el que se explica el motivo de que la humorista transexual haya tomado esta drástica decisión.

Comunicado en relación a nuestra representada Dña. Elsa Ruiz ( @elsaruizcomica ). pic.twitter.com/5OzRg3IYIc — Olympe Abogados (@olympeabogados) July 7, 2020

“Las acciones de difusión o revelación de fotografías, vídeos y/o datos personales sin el consentimiento de la persona son constitutivas de delitos penales. Asimismo, utilizar dichos vídeos, fotografías y datos personales para atacar la integridad moral y discriminarla por su expresión de género constituye un ataque a su honor y a su intimidad", reza también el comunicado que se ha compartido horas después de que Elsa Ruiz publicase un nuevo vídeo en el que responde a algunos de los comentarios que ha recibido en los últimos días: "Al parecer algunas personas dicen que solo me siento mujer y es verdad. Me siento mujer, me levanto mujer... Porque soy una mujer. Las personas trans NO nos sentimos mujeres, hombres y personas trans no binarias, lo SOMOS".

Una publicación como respuesta a aquellos que no consideran que es una mujer y que sus detractores han empleado para acusar a la cómica de misoginia. Es más, también se ha aprovechado para referirse a ella con su antiguo nombre de forma reiterada.

Abro hilo sobre los chistes misóginos de Elsa Ruiz @elsaruizcomica (se hacía llamar Edu Ruiz en aquellos tiempos) en 2012 en el programa del periodista de extrema derecha Cake Minuesa.



Mostrándonos un poco de su trans-feminismo queer.



Chiste misógino 1: pic.twitter.com/oSIfFUrbev — charlosphère spain (@charlospheresp) July 7, 2020

Hay que destacar que Elsa Ruiz ha recibido el apoyo de una gran cantidad de internautas quienes, con la etiqueta #ElsaRuizEstamosContigo, se han posicionado de su lado.

#ElsaRuizestamoscontigo Lo que hacía Elsa Ruiz hace ocho años era el humor mainstream que cómicos y cómicas hacían en todas partes, incluído El Club de la Comedia, sin que nadie se tirase de los pelos. Sólo se puede ignorar esto de forma consciente e interesada. — Nacho Vigalondo (@vigalondo) July 7, 2020

Me encanta @elsaruizcomica . Me hace mucha risa y me cae magnifícamente. Nadie que se dedique a hacer reír puede decir que nunca se ha pasado de frenada, y más al principio. Y no creo que hoy me representen el 98% de mis chistes de hace 8 años, la verdad. #ElsaRuizEstamosContigo — ana morgade (@ana_morgade) July 7, 2020

Porque hemos aprendido a no hacernos daño, a buscar la risa en otros lugares y porque esos lugares deberíamos construirlos seguros y entre todes. Y porque nos seguiremos equivocando hasta acertar. #ElsaRuizEstamosContigo — Roberto Enríquez (Bob Pop) (@BobPopVeTV) July 7, 2020

Rebuscar en nuestro pasado no nos beneficia A NINGUNO. Todos hemos aprendido, crecido, cambiado, ensanchado la mente y el corazón. Todos hemos hecho chistes o gracias que hoy en día no la tendrían. Evolucionamos (en mi caso, en parte, gracias a ella) #ElsaRuizEstamosContigo — Tú no mandas (@Tunomandas) July 7, 2020

Entre ellos, de hecho, se encuentran algunos rostros conocidos como Nacho Vigalondo, Ana Morgade, Bob Pop o Miguel Ángel Martín Tunomandas que es el nuevo fichaje de Deudas.

