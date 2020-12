Elisa Carrió contó que mañana denunciará penalmente a Alberto Fernández y a Ginés González García

Fuente: Archivo

Elisa Carrió estuvo en La Cornisa, el programa que se emite por LN+, y en un mano a mano con el periodista Luis Majul contó que este lunes denunciará penalmente a Alberto Fernández y a Ginés González García principalmente por las sospechas en torno a la negociación de la Argentina para recibir la vacuna de Pfizer.

Se refirió a "los negocios" entre el Gobierno y el médico y CEO de Grupo Insud, Hugo Sigman, a cargo del laboratorio que elabora la materia prima de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. "Sigman es un hombre multimillonario que bancó toda la campaña de Alberto Fernández con dinero", señaló.

En relación a las negociaciones del Gobierno por la vacuna y cómo esto impacta en los mayores de 60 años, criticó: "Están poniendo en riesgo a millones de argentinos vulnerables". Y fue más allá: "Les bajaron las jubilaciones drásticamente y lo escondieron con el tema del aborto".

La líder de la Coalición Cívica ratificó que en principio no se pondría la vacuna rusa porque consideró necesario que "pasen por determinadas entidades internacionales que les dan garantía", algo que la vacuna del país de Vladimir Putin "no tiene".

En ese sentido, la exdiputada dijo: "Hablo en nombre de todas las personas mayores de 60 años, que somos extremadamente vulnerables y que tenemos enfermedades anteriores, o menores que sean muy vulnerables. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que para cuidar su salud nos maten".

Sobre la vacuna rusa: "Es una gran estafa nacional"

"La mayor prueba es que si Putin no se la pone, es porque es peligrosa y es un jefe de estado", dijo. Y, al resaltar que "pone en peligro" al sector que tiene más riesgos ante el coronavirus, añadió: "Esta es una gran estafa nacional. Me están mintiendo y el fraude se produce cuando el Estado te miente".

Para ella, hay dos maneras de mentir. En primer lugar, se puede hacer "descaradamente". Un ejemplo de esto -según Carrió- es lo que sucedió cuando el Gobierno afirmó que iba a haber 300 mil vacunas antes de Navidad. "Esta la otra forma de la mentira, que es aún más perversa y es cuando se esconde la verdad", siguió. Entonces, sostuvo que deberían haber aclarado que "no iban a poder vacunar a los mayores de 60 años".

"Cristina estaba obsesionada con la vacuna rusa"

Para ella, también hay negocios con la vacuna rusa, y agregó: "La que estaba obsesionada con esta vacuna y cortó a todos los otros fue Cristina. Era la que se reunía con los funcionarios y se peleó con Sigman. La gran responsable de que estemos a fin de año en esta situación de alta vulnerabilidad tiene nombre y apellido, y se lama Cristina Kirchner. Hizo una negociación personal".

En relación a esto, apuntó directamente contra la vicepresidenta: "Tengo información diplomática certera, pero no puedo decir la fuente, de que, cada vez que iba a Cuba, se reunía con funcionarios de Rusia". "No es una cuestión ideológica, sino geopolítica. Rusia está penetrando en América Latina por Venezuela y Argentina, a través de Cristina. Y Rusia es una dictadura donde se mata a los opositores".

En otro tramo, Carrió incluso habló de "la dictadura K" donde "está todo escondido". Así, se refirió al nuevo sistema de alianzas de la Argentina y el deseo de Cristina de asociarse a mandatarios como Nicolás Maduro y Putin: "Estamos trabajando en materia de salud con las dictaduras. Es como manejarse en tiempos de guerra con dictaduras".

Además, sumó: "También estamos produciendo una entrega a otra dictadura, que es China. Si les concedemos la entrada de la hidrovía, entre el satélite que tenemos en Neuquén y esto, prácticamente China está tomando América Latina".

"En el fondo Cristina dice que los gobernantes tienen derecho a robar"

Carrió también analizó el esquema del Gobierno, y lanzó: "El Presidente ya no existe, ya no lo cuenten". Para ella, se trata de "un pobre hombre que no tiene ni siquiera poder, a pesar de que no sea buena persona" y subrayó que, por el estrés, Fernández podría sufrir problemas de salud.

Más adelante, habló sobre Cristina y el discurso que brindó este viernes en el acto que hizo el Gobierno para celebrar el primer año de mandato. Allí, la expresidenta disparó: "Los ministros que tengan miedo o no se animan que vayan a buscar otro laburo". Y analizó: "Mezcla el tema de la impunidad con el desempeño de los ministros. Dice que se tienen que ir los ministros que no actúen para garantizar mi impunidad. Lawfare es el eufemismo de corruptos porque ¿robaron o no robaron? Sí, robaron. Punto. Punto. Son ladrones. Y en el fondo ella dice que los gobernantes tienen derecho a robar".

Según la exfuncionaria, "el discurso de Cristina es: 'que vengan los que me van a defender' y está logrando cohesionar a la Corte". Sin embargo, profundizó: "De la legitimidad no se sale. La gente, con hambre y con estas jubilaciones, cualquiera sea el partido, quiere que los que robaron no sigan robando".

"Sé muy bien que a Nisman lo mató parte del gobierno argentino, a sabiendas de Cristina"

Carrió señaló que, tarde o temprano, Cristina terminará condenada: "No importa que esto tarde, está condenada, sobre todo cuando se avance en el crimen de Nisman, que tiene una cuestión internacional de por medio. Están muy complicados. Sé muy bien que lo mató parte del gobierno argentino, a sabiendas de Cristina. No tengo ninguna duda". En relación a esto, dijo además que el ministro Sergio Berni, "en cualquier estado del mundo, ya tendría que estar procesado por encubrimiento", al haber "ensuciado todas las pruebas".

Ante este escenario, explicó cómo es la estrategia que lleva la Coalición Cívica y, en una clara crítica a ciertos sectores opositores, aclaró: "No me puedo hacer cargo de los otros partidos y menos de los representantes de otros partidos en el Consejo de la Magistratura porque la actuación de los representantes del Pro y de la UCR es vergonzosa. Están facilitando una colonización kirchnerista de la Justicia federal".

Contundente, la exlegisladora sostuvo que "las causas van a avanzar", aunque puntualizó que hay solo una que le preocupa: el pedido del vicepresidente de la firma Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, a quien ella describió como "el gran empresario del kirchnerismo". Este hombre, cercano a Cristina, acudió a la Corte Suprema de Justicia para solicitar que todas las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas sean declaradas nulas.

Y agregó: "Carlos Zannini es la cabeza jurídica. Yo juego con él, no juego con Cristina, que está en un estado de conmoción individual terrible. Cristina ya no razona. Está en una búsqueda desesperada de su impunidad y ya volteó a un presidente, que es este. Ya está volteado. Es un títere".

En línea con esto, Carrió consideró: "El problema de Cristina es su miedo que se transforma en furia hacia lo que le sale mal, pero hay que quedarse tranquilos porque esto termina mal para ella, salvo que rompamos todo y nos alineemos con Rusia y con China".

"Emilio Monzó entregó a María Eugenia Vidal"

Sobre el final de la entrevista, la referente de la Coalición Cívica describió cómo está Juntos por el Cambio en la actualidad y criticó duramente a quienes "la quieren sacar" del partido como Rogelio Frigerio y, principalmente, a Emilio Monzó, a quien acusó de "entregar a María Eugenia [Vidal] a los fiscales" para que no fuera reelecta.

Por eso, proyectó: "Me puedo presentar como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, lo estoy decidiendo porque lo que no voy a permitir es que Juntos por Cambio vuelva a engañar a la sociedad bonaerense o vuelva a destruir a María Eugenia, como lo hizo en la última elección". Según dijo, a Vidal "hay que cuidarla mucho" porque "es la nueva generación". "No quiero que ella sufra, lo que yo sufrí", dijo. "No quiero que la traicionen".