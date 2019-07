El once de la muerte

Crédito: PAU BARRENA/AFP/Getty Images

Querido seguidor culé, FELICIDADES. Lo has conseguido. Has llegado hasta aquí. El día D. La fecha marcada en rojo en el calendario. 1 de Julio. Has sido capaz de aguantar estoicamente la travesía por un desierto de incógnitas, interrogantes, sinsentidos, ausencia de noticias y, lo que aún tiene más mérito, has sido capaz de no caer en el engañoso oasis de rumores y mentiras que te han plantado en mitad del camino. Mi admiración. O como se dice ahora: mis dieses.

Has soportado la semana fantástica del Madrid, en la que cada día presentaban un nuevo jugador como quien se cambia de camisa. Has llorado la marcha de Kubo, que aunque no sabes bien quién es, te han contado que va a ser el Messi japonés y que te lo han arrebatado. Por si esto fuera poco, has acabado tu viaje, justo el 30 de junio, viendo como la Selección Española Sub’21 se proclamaba campeona de Europa sin ni un solo jugador de la Masía - esa que no se toca- en su columna vertebral. De hecho el único que suena un poco a Barça- Olmo- es otro que tuvo que darse a la fuga para buscarse la vida lejos de Barcelona.

Tranquilo. Ahora llega el momento que has estado esperando. Ahora viene lo bueno.

O no.

Tras la pantomima del supuesto período en que no se puede negociar nada pero todos sabemos que se hace igualmente, entramos en la hora de la verdad. Muchas operaciones por cerrarse pero dos nombres que lo acaparan todo: Griezmann y Neymar. Dos estrellas del fútbol. Dos empresas que han maltratado al Barça pero que ahí están, dispuestas a hacer como si nada hubiera sucedido.

Si una de las dos aterriza en el Camp Nou, habrá que ajustar muchas cosas. Poner en marcha la maquinaria de ingeniería financiera y futbolística. Prescindir de algunos de los jugadores más caros de la historia del Barça. Pero puede hacerse. Es una cirugía invasiva y que puede dejar secuelas pero tal vez los mejores médicos del mundo podrían verse capacitados a llevarla a cabo. Hay otro escenario posible. Que vengan los dos. Ahí ya ni el Doctor House.

Aunque pueda sonar a broma, circula por Barcelona una idea que ha sido lanzada desde varios ámbitos del club y que hemos visto reflejada en portadas, en programas de televisión (Lluís Canut en TV3) o en declaraciones de gente bien informada que no suele equivocarse en estos temas (Josep Maria Minguella).

La idea del once de la muerte.

Ante la pregunta que todo hijo de vecina se hace en estos momentos (¿Cómo demonios van a caber en el mismo equipo Messi, Suárez, Neymar y Griezmann sin morir en el intento?), la respuesta es aún más surrealista que la situación que la genera.

La respuesta es un 4-2-4.

No.

No se han equivocado. No es una errata tipográfica. Vuelvan a leer.

Tiren el navegador hacia arriba. Ahí. No dice 4-4-2.

Dice 4-2-4.

Vamos a dejar un momento para que respiren y recojan los sesos que han desparramado por el suelo al explotarles la cabeza.

Bien.

Según esas voces autorizadas, tras lo de Anfield el Barça se ve tan necesitado de nombres, de cromos (y eso que tiene al mejor de la historia) que es capaz de sacrificar cualquier idea lógica de equilibrio en lo que viene siendo un equipo de fútbol para dar cabida, aunque sea con un embudo, a sus galácticos. El problema es que la primera garganta a la que tendrán que convencer se sienta en el banquillo.

Por si alguien no visualiza la solución propuesta, estamos hablando de un equipo que en portería - solo faltaría- y en defensa sería prácticamente calcado al actual. Súmenle dos pivotes por delante de la zaga, Busquets y De Jong. Quien dice pivote dice Kamikaze. Suicida. Sufridor.

Y arriba los Cuatro Fantásticos, que recuerdan a lo que quiso hacer Rijkaard con Messi, Eto’o, Ronaldinho y Henry. Aquello acabó de forma fantástica, también. Como mínimo uno de ellos era mediapunta.

Llegados a este punto nos vemos obligados a hacer un alto en el camino para enviar una advertencia médica. Si usted es un lector anónimo, puede seguir leyendo. Si usted es Fabio Capello, le enviamos la ambulancia para allá.

Volviendo a lo nuestro, ese once tiene varios problemas. El primero, además del infarto que le acaba de coger a Fabio, es que De Jong va a querer volver a Amsterdam en la jornada 3. El segundo, es que Busquets ya no está para estos trotes. De hecho, muchos dudamos de que lo esté en un once “””normal””” del Barça.

Pero luego llegamos al gran inconveniente de este planteamiento. El más evidente. El elefante en la habitación. ¿Alguien ha pensado en quién entrena al equipo? Las mentes brillantes del club que proponen esta solución táctica no deben haber caído en el pequeño detalle de la persona que se sienta en el banquillo. Supongo que las últimas dos temporadas apenas han permitido comprobar la idiosincrasia conservadora y defensiva de Valverde, ¿verdad? Casi no ha habido ocasión.

Si el 4-2-4 es un suicidio en general para cualquier entrenador, imagínense para uno que juega con dos laterales derechos y elige siempre a Arturo Vidal por delante de Arthur Melo.

Imposible.

Eso sí, las virtudes son innegables. Salta a la vista que ningún otro equipo del mundo tendría la pólvora y la imaginación ofensiva de ese Barça. Sería un escándalo. También lo sería perder el balón y ver como el rival monta el contraataque . El Liverpool de Klopp está salivando.

Lo que no explica esa disposición táctica- ni cualquier otra- es como van a cuadrar los números de las arcas del club y la convivencia en el vestuario pero eso ya es harina de otro costal.

Sin ninguna duda, estaríamos ante el once de la muerte.

Lo que no está claro es para quién.

