El Atlético tiene más canteranos blancos que colchoneros... y el Madrid lo ha permitido incomprensiblemente

El fichaje de Mario Hermoso por el Atlético ha dejado un detalle que no pasa desapercibido. Los rojiblancos tienen más canteranos del Real Madrid (el propio central, Morata, Adán y Marcos Llorente) que de su propia cosecha (Koke, Thomas y un Saúl que también tuvo un escarceo con la cantera merengue, por cierto).

Es un dato que deja muchos análisis, pero que a la vez es un órdago. La parroquia colchonera tragará con mucho ex madridista siempre y cuando se gane. Se gane mucho. Porque traer jugadores de corazón blanco no es plato de buen gusto para una afición que siente muy adentro la rivalidad vecinal.

Así, si los Llorente, Morata, Hermoso y compañía triunfan, no habrá problema. Todo lo contrario, se usará para mofarse del gran rival, de cómo dejó escapar a jugadores que, no lo olvidemos, tienen un gran caché. Porque con el trío arriba mencionado el riesgo no es elevadísimo, dos de ellos son internacionales españoles sin ir más lejos.

Álvaro Morata y Koke (Patricio Realpe/ChakanaNews/NurPhoto/Getty Images)

Pero visto desde la óptica madridista, llama la atención una cosa: la generosidad del club blanco con su rival vecinal. Y sí, digo rival, porque eso es lo que desde hace varios años, desde la llegada del Cholo. El Atlético ya no es un equipo de la misma ciudad que no planta cara, sino un rival poderosísimo que planta cara al Madrid en todo momento. Recuerden los aficionados blancos con jolgorio la Décima y la Undécima, pero de milagro no le quitó ambas el conjunto colchonero al Madrid, y conviene no olvidarlo.

¿Que el Atleti pierde a su mediocentro? El Madrid le vende uno de élite. ¿Que necesitan centrales? El Madrid renuncia al derecho de tanteo que tiene sobre su jugador internacional español. Es algo que en la vida pasaría con el Barça, y sí está pasando con el Atlético, y no debería de ser así.

Ahora, como decíamos antes, el Atlético, que sobre el papel está formando un gran equipo, le puede quitar la Liga al Madrid. O la Champions. O eliminarle de la Copa. Y será con la ayuda que los blancos le han brindado dejando que se lleve a varios de sus canteranos.

