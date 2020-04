EE.UU. y Arabia Saudita continuarán diálogo en reunión G20

(Bloomberg) -- El principal funcionario de energía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que tuvo una “discusión productiva” con su homólogo saudí durante el fin de semana sobre la inestabilidad en los mercados petroleros.

El secretario de Energía de EE.UU., Dan Brouillette, y su homólogo saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, acordaron continuar las conversaciones en una reunión de ministros de Energía del G20 que se realizará “en un futuro próximo”. Brouillette dijo que reiteró en la conversación que “lo que comenzó como una disputa entre Arabia Saudita y Rusia tiene implicaciones importantes para EE.UU. y el mundo”, según una transcripción publicada por el Departamento de Energía.

Trump ha intentado negociar un acuerdo entre los sauditas y los rusos, cuya guerra de precios por la participación en el mercado se combinó con la pandemia de coronavirus que estimuló una caída masiva en la demanda de petróleo, lo que socavó los precios mundiales. En una entrevista con Fox Business, Brouillette dijo que la reunión de ministros de Energía del Grupo de los 20 principales países industrializados podría llevarse a cabo durante esta semana.

Una reunión de la OPEP+ y otros países, que ya se postergó en una ocasión, está programada de forma tentativa para el jueves. Rusia y Arabia Saudita quieren que EE.UU. se una, pero hasta ahora Trump ha mostrado poca disposición para hacerlo.

Brouillette repitió que buscará más oportunidades de almacenamiento para los perforadores, que se están quedando rápidamente sin espacio para almacenar su exceso de barriles de producción. La semana pasada, proporcionó 30 millones de barriles de capacidad de almacenamiento de la reserva de petróleo de emergencia de la nación. “Siendo los precios del petróleo lo que son, es un buen momento para llenar esta reserva de petróleo”, dijo.

Todas las opciones están sobre la mesa para ayudar a la industria petrolera en dificultades, según el secretario de Energía. “El presidente lo dejó muy, muy claro”, dijo.

Trump ha amenazado con imponer aranceles petroleros sustanciales si los precios se mantienen cerca de sus niveles más bajos en casi dos décadas. Sin embargo, también dejó en claro que espera que los antiguos aliados lleguen a un acuerdo para reducir la producción.

