Eagles: Wentz es duda para el próximo partido

FILADELFIA (AP) — Carson Wentz padece una lesión en la espalda, pero dos personas al tanto de la situación informaron a The Associated Press que el quarterback no ha sido descartado para la visita de Filadelfia a los Rams de Los Ángeles el domingo.

Ambas personas pidieron no ser identificadas el miércoles debido a que el equipo no ha tomado una determinación definitiva, dado que Wentz debe someterse más pruebas.

“Carson tiene un poco dolor en la espalda, algo de rigidez, así que le dimos descanso hoy, seguiremos evaluándole y asegurarnos que esté bien”, dijo el entrenador de los Eagles Doug Pederson.

Pederson dijo que la dolencia no es consecuencia de un golpe o nada ocurrido en el último partido, en el que perdieron 29-23 en tiempo extra en Dallas y que dejó a los reinantes campeones del Super Bowl con foja de 6-7.

"No tiene nada que ver por jugar”, dijo Pederson. “Es algo con lo que ha lidiado, y seguiremos evaluándole”.

Nick Foles, el Jugador Más Valioso del Super Bowl, será el titular si Wentz no puede jugar. Foles no ha actuado desde la segunda semana pero ha estado entrenándose con el primer equipo en las prácticas.

Wentz se desgarró dos ligamentos en su rodilla izquierda el 10 de diciembre y se perdió las primeras dos fechas esta temporada. Foles le reemplazó y llevó a Filadelfia a su primer campeonato de la NFL desde 1960.

Wentz acumula 3.074 yardas en pases, 21 touchdowns y siete intercepciones. También ha fijado topes personales en rating de pases (102.2) y acierto en pases completos (69,6 por ciento). Wentz quedó tercero en la votación al Jugador Más Valioso de la liga el año pasado.