Las durísimas declaraciones de Paulo Dybala contra Jorge Sampaoli: "En Rusia ni me saludaba"

Luego de una buena ​Copa América, en la que pudo aprovechar los minutos que le tocó jugar, Paulo ​Dybala habló en Fox Sports sobre la pesadilla que le tocó vivir en el ​Mundial de Rusia.

"Hablé con Sampaoli antes del Mundial, como hizo con todos los jugadores. Tuve esa charla ahí y me llevó a Rusia, pero durante la competencia no tuve más comunicación. Nunca se acercó, nunca me dijo nada. No hablé más con él", declaró el delantero de la Juventus.





"Es raro, vos estás conviviendo en un complejo como en el que estábamos en Rusia, compartimos tiempo, te cruzás muchas veces. Es raro que el entrenador no salude a un jugador, que no le pregunte cómo está, cómo se siente. Fue la primera vez que me pasaba. Y bueno, fue así", agregó la Joya.

Cada vez se están revelando más situaciones que se vivieron durante el Mundial. Horas antes, Leandro Paredes fue el que criticó al DT. No te sabía explicar lo que quería. Nunca supimos lo que quería Sampaoli, porque era muy cambiante. Una vez te decía 'hacé una cosa', y cuando la hacías te decía 'por qué lo hiciste'", afirmó el jugador del PSG con TyC Sports. ¿Hablará alguien más?