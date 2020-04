Este es el lugar en el que los duques de Cambridge y sus hijos se refugian durante la Pascua

Habitualmente, los duques de Cambridge solían desconectar de sus obligaciones durante las vacaciones de Pascua. El año pasado optaron por disfrutar de la naturaleza en su casa de campo de Anmer Hall, en Norfolk. Este año también pasarán estos en esta residencia al este de Reino Unido, pero las circunstancias son muy diferentes, ya que no se trata de un retiro de relax y descanso, puesto que es el lugar en el que la familia está pasando su confinamiento desde hace semanas, por lo que no han organizado planes específicos para estas fechas. Además, el príncipe Guillermo y Kate Middleton seguirán pendientes como hasta ahora de la evolución de la pandemia, por lo que no habrá demasiado tiempo para la desconexión.

¿Es el turno del príncipe Guillermo?

Guillermo de Inglaterra con sus hijos

Otra de las tradiciones que ha tenido que ser cancelada este año es la misa de Pascua en la capilla de San Jorge en Windsor, a la que solían acudir con la Reina y otros miembros de la Familia Real. Sus hijos, George, Charlotte y Louis, son los únicos que podrán disfrutar de un pequeño respiro al menos en sus obligaciones escolares, ya que desde finales de marzo están siguendo sus clases de forma telemática. Los pequeños son muy conscientes de la situación excepcional que están viviendo y sorprendían hace unos días uniéndose con energía al aplauso solidario al personal sanitario que lucha en primera línea contra la expansión del COVID-19.

Las iniciativas de los duques de Cambridge

Kate Middleton y el príncipe Guillermo están siguiendo muy de cerca la crisis y sus consecuencias y han llevado a cabo iniciativas tan originales como la divertida videollamada que hicieron a los alumnos de la escuela Casterton Primary Academy, niños que en la mayoría son hijos de sanitarios que están trabajando de forma incansable en esta crisis internacional. Durante la conversación, en la que no faltaron las risas y el buen humor, los pequeños se disfrazaron con orejitas de conejo y les enseñaron emocionados los dibujos y manualidades que están haciendo.

George, Charlotte y Louis de Cambridge

Días antes, el matrimonio agradecía su labor a todos aquellos que en estos momentos están en primera línea ayudando. Para ello, llamaban por teléfono a los hospitales Burotn y Monklands, unas conversaciones de las que ¡HELLO! desvelaba parte de su contenido. “Nos gustaría deciros lo orgullosos que estamos de todos vosotros y qué asombroso es lo que estáis haciendo en estas circunstancias extremas. Sé que este es vuestro trabajo, pero esto es un nivel diferente y estáis haciéndolo increíble. Todo el país está orgulloso de vosotros, así que gracias por todo lo que estáis haciendo y todas las horas que le estáis dedicando”, aseguraba el príncipe Guillermo.