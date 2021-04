Dulceida confiesa su secreto para poder dormir (y te va a sorprender mucho)

Por primera vez en la historia de El Hormiguero, Dulceida acudía al programa para contar cómo es su vida como influcencer. Pero además, la creadora de contenido, como a ella le gusta definirse, sorprendía a Pablo Motos confesando la inesperada manera con la que se relaja y que también le sirve para conciliar el sueño: "Me chupo el dedo desde que nací. De hecho por eso tengo los dientes bastante salidos. Es parte de mí, de mi personalidad y a mí me encanta. Mi madre me decía siempre 'con 30 años y vas a seguir haciéndolo' y yo le respondía que 'no'. Voy a hacer 31 y sigo chupándome el dedo. Lo hago para dormir", confesaba enseñando su pulgar, donde tiene un callo de practicar esta manía. Pero no era la única rareza que le gusta a Aida Domenech. Ella explicaba también al presentador que le encanta tocar las orejas de la gente cuando están frías. "Me gustan que sean gorditas, que tengan carne y que su temperatura sea muy baja. Me relaja", comentaba.

Dulceida

Dejando a un lado las manías más personales, Pablo Motos quería saber cómo empezó Dulceida toda su carrera cuando todavía no existían las redes sociales tal y como las conocemos. "Yo empecé con Fotolog, que aquí en España había mucha gente que lo utilizaba y me gustaba mucho. Entonces me volví loca por la moda y tenía la necesidad de descubrir, de ver... Era un mundo nuevo donde encontrar muchas cosas que me gustaban y seguí a una chica que se llama Cory Kennedy de Estados Unidos, que me encantaba y yo me ponía todo lo que ella. Después se abrió un blog y como la plataforma donde estabámos era muy limitada pues también me lo abrí porque tenía la necesidad de expresar todo lo que tenía dentro de mí", explicaba Aida sobre sus inicios como creadora de contenido. "A parte de la moda pues me gustaba enseñar pequeños diarios míos, contar lo que hacía, lo que me gustaba y de repente un día lo habían visto 20.000 personas. No me lo podía creer", continuaba.

Pablo Motos y Dulceida

Dulceida relataba también cómo cobró su primer sueldo y lo sorprendida que se quedó al enterarse de la remuneración por hacer algo que le apasiona: "Trabaja con una marca y yo me llevaba muy bien con la chica. Ella me decía que todo lo que yo sacaba se agotaba. Ahí me di cuenta que ella estaba ganando mucho dinero pero yo solo unos zapatos que me regalaba. Entonces, pues las primeras que empezamos como influencer hablamos y quedamos en que íbamos a pedir dinero por sacar las marcas para poder vivir. La primera vez que cobré fue con una boutique que me encanta y que tenía todas las marcas de lujo. Me escribieron para proponerme hacer dos publicaciones con vídeos y fotografías allí. Yo podía poner lo que quisiera. Y cuando me dijeron que además me iban a pagar dije 'qué barbaridad'. Me quedé sorprendida porque no lo esperaba. Ir a mi tienda favorita y hacer todo eso. Fue un poco como Pretty Woman en ese momento. Que luego mi trabajo no es así, pero aquella primera vez sí", aseguraba la influencer en el programa de Antena 3.