D. Martínez: "Es un sueño estar con transatlánticos deportivo y económicos"

Granada, 18 jun (EFE).- El entrenador del Granada, Diego Martínez, dijo este jueves que su equipo no piensa en las plazas europeas porque para "sumar puntos" tienen que centrarse "en el presente", y calificó como "un sueño" y "una situación idílica" estar en la zona noble de la clasificación junto a "transatlánticos deportivos y económicos".

Diego indicó este jueves en una rueda de prensa telemática que "nada ni nadie" les va a desviar del "camino tan ilusionante y merecido" que están firmando y pidió poner "toda la atención" en el choque de este viernes ante el Villarreal, que les va a "demandar y exigir muchísimo".

"Vamos a intentar hacerle daño al rival y manejar nuestras armas, el objetivo es que el equipo siga siendo competitivo en cualquier circunstancia y situación, estamos preparados y listos", comentó el entrenador del Granada.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

"El Villarreal hizo ante el Celta una primera parte extraordinaria, de las mejores que le he visto a un equipo, y en la Segunda ante el Mallorca sufrió. Dentro de un partido hay muchas fases distintas, y el cansancio, el calor y la fatiga mental y física son factores a tener en cuenta", añadió.

Diego aseveró que el cuadro amarillo destaca porque "tiene buena posesión, y talento y calidad en el ataque organizado" y porque "maneja muchos recursos colectiva e individualmente", además de que cuenta "con jugadores con un nivel alto que salen desde el banquillo".

El entrenador dijo que "no hay nadie más ambicioso que este entrenador y estos jugadores" y no mostró temor a una posible desilusión si no alcanza al final el Granada la séptima plaza.

"La afición es inteligente y sabe quiénes somos y de dónde venimos. Con lo que ha demostrado este equipo no creo que la ilusión se transforme en frustración, sería un gravísimo error. Siempre he sido claro, coherente y realista desde la máxima ambición", sentenció.

Continuar leyendo la historia

Diego calificó como "una putada" la lesión del francés Maxime Gonalons porque "es un jugador importante y aporta mucho al juego por su jerarquía", pero aclaró que no se quejan ni ponen excusas ante "las adversidades y los palos en la rueda".

El entrenador del Granada hizo un llamamiento a la prudencia y deseó que "ojalá" puedan "acabar los nueve partidos que quedan" porque "las noticias en el mundo están ahí" y no se puede olvidar todo lo que ha pasado".

(c) Agencia EFE