Aunque le duela al actual aficionado felino, Boy es el #1 por delante de Gignac

Durante el encuentro entre ​Chivas y ​Tigres hubo una fuerte discusión entre el técnico Tomás Boy y el jugador André-Pierre Gignac, quienes se dijeron de todo hasta que el mexicano recibió la tarjeta roja y fue mandado a las gradas, no sin antes decirle al delantero que él era el número uno en la historia de los felinos, aun sabiendo que el francés rebasará su récord de goles.





¡TOMÁS BOY VS ANDRÉ-PIERRE GIGNAC! 



¡Se calentaron los ánimos en la cancha! 



¿Ustedes con quién van? pic.twitter.com/uxbDglXVYh







— SoyReferee (@SoyReferee) July 29, 2019









Aquí las cosas son muy distintas para saber quién es realmente el número uno en la historia de la U, pues en mucho menos tiempo el galo logró superar lo hecho por 'El Jefe' en cuanto a dianas, además le entregó más títulos a la institución, pero no se debe olvidar al gran equipo que lo acompaña o ha acompañado en cada certamen, figuras de renombre que en cualquier otro club serían titulares sin problemas: el ecuatoriano Enner Valencia, el chileno Eduardo Vargas, el brasileño Rafael Carioca, los argentinos Guido Pizarro, Lucas Zelarayán e Ismael Sosa, el colombiano Luis Quiñones, Luis Rodríguez, entre otros tantos más, una escuadra muy diferente a aquella en la que estuvo el actual entrenador del Rebaño Sagrado.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que el exanalista de ESPN no era delantero, sino mediocampista, motivo por el cual lo que hizo tiene aún más mérito realmente y aunque tenía grandes compañeros que le ayudaron a agregar dos estrellas al escudo en las temporadas 1977-78 y 1981-82, no se puede comparar el poder de la actual plantilla universitaria, que desde hace algún tiempo en cada campeonato son favoritos al título.

Continuar leyendo la historia





 André Pierre Gignac   Tomás Boy



 Ligas: 4 (Torneos Cortos) / 2 (Torneos Largos)



 Otros trofeos 4/ 0



 Finales Continentales: 4/0



⚽ Goles: 104/104



 El más grande en la historia de los Tigres es ______ pic.twitter.com/UB5XDcDy4X



















— Futbol Picante (@futpicante) July 29, 2019

El peruano Gerónimo Barbadillo, Sergio Orduña, el argentino Osvaldo Batocletti, el uruguayo Walter Mantegazza y Pilar Reyes, también fueron parte fundamenta de aquella buena época de los regiomontanos y también tenían gran calidad, pero no era el mismo poderío que tienen en este momento los dirigidos por Ricardo Ferretti.

Ahora bien, a su servidor no le tocó ver jugar a Boy, pero si ha visto todo el proceso de Dedé desde su arribo a la ​Liga MX, es un jugador al que no puedes brindarle ninguna oportunidad solo porque te vacuna. Pero uno escucha todo lo mencionado por las personas que sí vieron jugar al excapitán de la selección mexicana y están de acuerdo en que tenía mucho más calidad, por algo su ego es tan fuerte, aunque muchas veces le juegue en contra, no por nada tampoco era el líder del Tricolor.





¡PUUUM! Gignac continuó la pelea con Tomás Boy en redes sociales. 



¿Esas palabras del 'Jefe' Boy hacen al francés el número uno de Tigres? 樂



( vía @10APG) pic.twitter.com/WkGNDUkQ8k







— Futbol Picante (@futpicante) July 29, 2019









No obstante, lo que es una realidad es que 'El Bomboro' está más arropado por la mejor afición porque cada que tiene oportunidad manifiesta el gran cariño que siente por el equipo, así como por todos los hinchas, siendo un ejemplo de jugador gracias a todas las buenas acciones que realiza, aparte desde hace mucho tiempo informó que desea retirarse con la casaca felina, por tal motivo, es más adorado e idolatrado que el mismo azteca.

Por otro lado, Boy varias veces se ha hecho odiar por los seguidores de Tigres por sus comentarios fuera de lugar al atacar constantemente a la directiva y a algunos futbolistas, además Gignac le recordó que no es un tigre de corazón, pues en sus inicios como entrenador estuvo al frente de ​Rayados y expresó ‘no soy tigre, soy Tomás Boy y soy rayado’, una completa traición a los colores del cuadro de San Nicolás de los Garza.





Independientemente de la mala reacción de Tomás Boy ayer, ya va siendo hora de que alguien le explique a Gignac que no es dueño del futbol mexicano, como se lo han hecho creer en Monterrey mientras rivales, árbitros y medio se lo consienten. — Raúl Guzmán (@raulguzman) July 29, 2019





En pocas palabras, la calidad de los dos futbolistas no está en duda, pero realmente tiene más mérito que un mediocampista sea goleador y no tanto un delantero, así que en pocas palabras El Jefe tiene razón, él era más técnico y de mejor calidad, mientras el francés tiene un tremendo olfato goleador y es más querido por la gente debido a los cuatro títulos de Liga entregados, así como los tres Campeón de Campeones, recordando que la actual afición está más repleta de jóvenes que tienen más en la memoria lo hecho por el europeo y no por el polémico técnico.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!