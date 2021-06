Documental de The Beatles dura seis horas y se estrenará en Disney+ en tres partes

(Disney)

El esperado documental de Peter Jackson sobre The Beatles debutará en Disney Plus.

El creador de El señor de los anillos está dirigiendo Get Back , que presenta imágenes de la banda de su tiempo trabajando en el último álbum de estudio, Let It Be de 1970.

El proyecto originalmente iba a ser lanzado como un largometraje, debutando en los cines este verano.

Sin embargo, el jueves (17 de junio), se anunció que Get Back ahora se lanzará exclusivamente en el servicio de transmisión de Disney después de registrar la friolera de seis horas de duración.

Consistirá en tres episodios de dos horas, que se lanzarán en días consecutivos del 25 al 27 de noviembre.

Con Jackson trabajando a través de 56 horas de metraje nunca antes visto, el director explicó que el proyecto captura “múltiples historias”.

“Es la historia de las debilidades humanas y de una asociación divina. Es un relato detallado del proceso creativo, con la elaboración de canciones icónicas bajo presión, en medio del clima social de principios de 1969”, dijo Jackson.

“Pero no es nostalgia, es crudo, honesto y humano. Durante seis horas, conocerás a The Beatles con una intimidad que nunca creíste posible".

Get Back intenta desafiar la narrativa de que el álbum se produjo en un momento en que la banda no se agradaba entre sí, y el director recortaba el metraje para mostrar la camaradería que aún existía entre la banda.

Leer más: Madonna asiste a exhibición de Van Gogh acompañada de su novio y cuatro de sus hijos

Se ha realizado en cooperación con Paul McCartney, Ringo Starr y las viudas de John Lennon y George Harrison.

Es posible que ganemos comisiones de algunos de los enlaces de este artículo, pero nunca permitimos que esto influya en nuestro contenido.

The Beatles: Get Back comienza en Disney Plus el 25 de noviembre de 2021

Relacionados

Esto pensó Yoko Ono cuando John Lennon dejó a The Beatles por Plastic Ono Band

Muere Phil Spector, productor de los Beatles condenado por asesinato

Paul McCartney confiesa que no tocó en una canción de los Beatles porque estaba peleado con sus compañeros