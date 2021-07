Disneyland París pidió disculpas luego de haberle prohibido amamantar a una mujer en el parque

Los guardias de seguridad del parque Disneyland París le prohibieron a una mujer australiana amamantar a su bebé de dos meses.

Tras haber prohibido que una mujer amamantara a su bebé en el parque Disneyland París, la empresa emitió una disculpa. ”Lamentamos profundamente esta situación y ofrecemos de nuevo nuestras más sinceras disculpas a la madre implicada. La petición que se le hizo no se ajusta a las normas y valores de nuestra casa”, comunicó la cuenta de Twitter del establecimiento francés.

“No hay restricciones a la lactancia materna en Disneyland París”, aclararon. Sin embargo, el domingo pasado un usuario de Twitter publicó una imagen del hecho y denunció públicamente a la empresa. “Ayer, sus guardias de seguridad impidieron que una madre amamantara a su bebé de dos meses con el argumento de que sorprendió a los clientes extranjeros. ¡En Francia, en julio de 2021! Delito de obstrucción a la lactancia materna, ¿dónde estamos?”, se quejó la dueña de la cuenta.

Nous regrettons profondément cette situation et présentons de nouveau nos sincères excuses à la maman concernée. La demande qui lui a été faite n’est pas en phase avec notre règlement intérieur et nos valeurs. Il n’y a aucune restriction sur l’allaitement à Disneyland Paris (1/2) — Disneyland Paris (@DisneylandParis) July 6, 2021

“Para más información, ella era australiana. Estaba completamente impactada y le cayó muy mal que la seguridad la haya obligado a devolverles el video de su intervención que ella misma había tomado”, agregó la denunciante.

Por su parte, Disneyland París respondió la acusación al día siguiente. “Ofrecemos a los padres y madres con niños pequeños varios lugares dentro del parque para que aquellos que prefieren un lugar exclusivo. Estamos comprometidos a brindar un entorno acogedor e inclusivo para todas las familias”, señaló la empresa.

Al escándalo también se sumó la diputada Fiona Lazaar, quien tuiteó su carta al presidente de Disneyland París, preocupada por la situación. En respuesta a la publicación, expresó: “Toda mujer debería poder alimentar a su hijo cómo y dónde quiera. Este es el significado del proyecto de ley que presenté”.

⚠️Suite à ce signalement, mon courrier aujourd'hui à la présidente @DisneylandParis



Si cette situation est confirmée, c'est grave. Chaque femme doit pouvoir nourrir son enfant, comme elle le souhaite et où elle le souhaite



C'est le sens de la proposition de loi que j'ai déposée pic.twitter.com/pwnGR3SFby — Fiona Lazaar (@FionaLazaar) July 5, 2021

Además se hizo eco la ministra francesa de Ciudadanía, Marlène Schiappa: “Querido @DisneylandParis, amamantar a un bebé no es un delito. Que tengan salas dedicadas está bien, pero nosotras no decidimos dónde y cuándo un bebé va a tener hambre. No empiecen también a estigmatizar a las madres, ya es bastante duro en todas partes. Gracias de antemano”.

