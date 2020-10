Disney Plus celebra temporada 31 de Los Simpson

Cuando Disney adquirió 20th Century Fox lo primero que muchos fans se preguntaron fue qué pasaría con The Simpsons, serie que se ha caracterizado por tener un humor negro, muy diferente alo que la casa del ratón está acostumbrada a mostrar. Sin embargo, hasta ahora se ha mantenido muy fiel a la escena de lo que estos personajes amarillos significan para la cultura popular, e inclusive la plataforma Disney Plus ya se prepara para el lanzamiento de la temporada número 31 de Los Simpsons con un especial denominado Simpsons Forever.

La serie de Los Simpsons funciona como una sátira hacia la sociedad estadounidense, y sus creativos y escritores siempre están a la vanguardia de los sucesos, y no dejan que nada se les escape. Celebridades mexicanas como Guillermo del Toro han aparecido en sus historias. Desde su debut el 17 de diciembre de 1989 se han emitido 640 episodios en 26 temporadas, habiéndose estrenado la temporada 30 en el 2018 y ahora la temporada 31 está lista para aterrizar en su nuevo hogar: la plataforma de streaming Disney Plus.

A modo de celebración por esta nueva temporada disponible en la plataforma, la compañía ha creado un especial titulado Simspons Forever. En esta campaña Disney Plus seleccionará colecciones de episodios para que los nuevos espectadores las descubran, y cada mes Disney destacará sus episodios favoritos con temas de eventos y tendencias actuales. Un ejemplo es el de este mes de octubre, la celebración principal es el Halloween por lo que los episodios que recomendará Disney Plus van a girar en torno a esta temática.

En Latinoamérica aún no podemos disfrutar de esta colección de episodios que Disney ha preparado dado que a la plataforma de streaming aún le queda un mes antes de llegar en estos terrenos. Pero, para el mes de noviembre ya se han revelado cuáles serán los recopilados de episodios de Los Simpson y aquí te compartimos algunos y a qué hacen referencia:

• “The Mandalorian” Returns / “Co-Dependents 'Day” (Temporada 15, Episodio 15): Decepcionados por una película de Cosmic Wars, Bart y Lisa van a la región del vino para quejarse con el cineasta.

• "The Right Stuff" Streaming Now / "Deep Space Homer" (Temporada 5, Episodio 15): En un intento de enviar a un hombre promedio al espacio, Homero y Barney son reclutados como astronautas. Homero salva la misión del desastre, pero se siente consternado cuando el crédito va a una varilla de carbono.

• 30 años de “Home Alone” / “Homero Alone” (temporada 3, episodio 15): Cuando Marge va a un spa local, deja a Bart y Lisa con Patty y Selma y Maggie con Homero.

Nota publicada originalmente en Tomatazos

