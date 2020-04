Disney Plus anuncia fechas de estreno para sus series Marvel

Los fanáticos de Marvel Studios esperan con emoción los lanzamientos de las series live-action preparadas por la empresa. Serán los productos iniciales del MCU en la pantalla chica, es por eso que las expectativas se encuentran por las nubes. La contingencia sanitaria provocó un retraso en las fechas de lanzamiento para numerosos títulos, pero Disney se ha acercado con novedades que llenarán de alegría a los seguidores más exigentes.

Mientras que las películas del MCU abarcan una gran parte de la atención respecto a la historia de los superhéroes, se espera que las series tomen un sitio importante en el lore de la franquicia. El propio Kevin Feige confirmó para Bloomberg en noviembre del año pasado que será importante mirar todas las series de Marvel Studios para poder comprender la línea general del Universo Cinematográfico de Marvel, una condición que no todo el público aceptó con alegría pero sí los más apasionados de la aventura.

A través de de un comunicado oficial (vía MCU Cosmic), Disney Plus en Francia confirmó la llegada de las series Marvel ofreciendo fechas para su lanzamiento. Mientras que para ciertos títulos esperábamos un retraso importante, las novedades nos revelan todo lo contrario; para otras producciones las cosas sí que han resultado diferentes y tendremos que esperar un periodo de tiempo importante para observar su aterrizaje en la plataforma.

De acuerdo la información del comunicado, The Falcon and the Winter Soldier y WandaVision todavía llegarán en 2020, tal parece que los rodajes de ambas series se encontraban en un punto avanzado antes de la contingencia y será posible que el público disfrute de ellas antes de finalizar el año. Por otro lado, Loki y What If…? llegarán hasta 2021, la primera como una serie de aventuras para el carismático antihéroe, y la otra como un conjunto de episodios sobre historias Marvel alteradas que llenarán de emoción a los fans.

Las perdedoras de la situación son Hawkeye, Ms. Marvel, She-Hulk y Moon Knight, cuyos estrenos llegarán hasta 2022. La primera como una serie para el famoso Vengador, la segunda presentará a la primera superheroína musulmana de Marvel Studios, la tercera a la famosa líder del equipo A-Force y prima de Bruce Banner, y la cuarta al famoso combatiente de la luna. Cabe mencionar que la información anterior podría cambiar en algún punto determinado.

Por su parte, los estrenos de las cintas pertenecientes a la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel sufrieron modificaciones importantes debido a la pandemia y recientemente se liberaron las novedades sobre sus lanzamientos. Black Widow llegará el 6 de noviembre de 2020; Eternals el 12 de febrero de 2021; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings el 7 de mayo de 2021; Doctor Strange in the Multiverse of Madness el 5 de noviembre de 2021; y Thor: Love and Thunder el 18 de febrero de 2022. Capitana Marvel 2 no forma parte de la siguiente etapa pero se confirmó su lanzamiento para el 8 de julio de 2022.

A pesar de que la contingencia sanitaria está causando grandes pérdidas en la industria de Hollywood, estudios como Marvel no piensan ceder ante la inclemencia de la temporada y tienen toda la intención de regresar más poderosos que nunca. Los superhéroes se quedarán guardados durante unos meses pero volverán para imponer su dominio en cartelera; durante los últimos años se han encargado de obtener las mejores ganancias de la industria y así se mantendrán durante largos años.

Por el momento no hay un fecha oficial para el lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica pero se espera que este año aterrice en las pantallas. Los países que conforman esta parte del continente americano se encuentran repletos de fanáticos Marvel que se mantienen fieles a la saga, recibirán las series y al resto de las películas con los brazos abiertos. ¿La plataforma de Disney sabrá aprovechar la reclusión voluntaria para sacar provecho de las series que está por lanzar?



