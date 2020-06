Disney ficha a Margot Robbie para sustituir a Johnny Depp en 'Piratas del Caribe'

Parece que los Piratas del Caribe volverán a surcar los mares… y con una capitana mujer. En efecto, gracias a The Hollywood Reporter hemos sabido que, tras el estreno en 2017 de la quinta entrega de la saga, Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, Disney llevaba tiempo buscando el enfoque adecuado para seguir expandiendo la franquicia multimillonaria. Y al parecer, la solución pasaría por crear una aventura enteramente nueva, firmada por la guionista de Aves de Presa, Christina Hodson, y protagonizada por Margot Robbie.

Muchos fans celebran la entrada de Margot Robbie en la franquicia de Piratas del Caribe, pero todos exigen que la actriz no sustituya a Johnny Depp. (Imágenes: Jonathan Olley - © 2014 Warner Bros. Entertainment Inc., WV Films IV LLC and Ratpac-Dune Entertainment LLC. / Film Frame - Disney Enterprises, Inc.)

Hodson habría sido fichada para interpretar la próxima entrega de Piratas del Caribe, cuyo reparto liderará la australiana de 29 años. Guionista y actriz trabajaron codo con codo en Aves de presa y volverán a hacerlo en este proyecto, del que sabemos que no es un spin-off sino el comienzo de una nueva saga inspirada el la icónica atracción de Disneyland.

Por supuesto, la producción correrá a cargo de Jerry Bruckheimer, aunque Robbie también participará en la misma.

Aunque estamos ante dos de los nombres más prometedores del panorama hollywoodiense actual (el año que viene Robbie volverá a interpretar a Harley Quinn en The Suicide Squad, mientras que Hodson prepara los guiones de The Flash y Batgirl), muchos fans demandan con pasión que Johnny Depp no sea apartado de la franquicia y exigen volver a verle encarnando al icónico Jack Sparrow.

Pues aunque no se ha confirmado que esta nueva saga vaya a suponer el fin de la rumoreada Piratas del Caribe 6 (de la que también se ha dicho que tendría un reparto mayoritariamente femenino, encabezado por Karen Gillian), el Sparrow de Depp es para muchos una pieza imprescindible de la franquicia en cualquiera de sus formas:

Piratas del caribe sin Johnny Depp, es como la casa de Micky Mouse, sin el fucking Micky Mouse. 🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/93sL7Qcj1J — Ismael Rodriguez (@windex06) June 26, 2020

Me parece bien que Margot Robbie sea la protagonista de una película o saga de piratas. Adoro la idea y a ella.



Solo pido que el proyecto sea ajeno a 'Piratas del Caribe'. Johnny Depp es el alma de esa saga y debe seguir siéndolo independientemente de que hagan o no secuelas. pic.twitter.com/EYzQhspRLy — CITIZEN (@citizen_ES) June 26, 2020

Podrán meter a Margot Robbie y a quién quieran, pero sin Johnny Depp no hay Piratas del Caribe. pic.twitter.com/Oz6dzcxG67 — HAS (@Mrcamello) June 26, 2020

A ver si lo dejo claro:



Mi saga fav es Piratas del Caribe.



Igual que la mayoría que sois de Harry Potter, Star Wars o LOTR no os hace ni puta gracia que os cambien a los personajes principales por otros, a mí me hace menos aún un Piratas sin Jack Sparrow, que es el alma. Fin. pic.twitter.com/PfdGUdd4RI — 𝔏𝔦𝔩𝔦𝔱𝔥 🔥 Романофф ⧗🕷️ (@ninde_black) June 22, 2020

No importa si ponen a Margot Robbie o a Dios en piratas del Caribe, sin Johnny Depp, no es piratas del Caribe pic.twitter.com/lbsYynomqU — Yara ✨ (@Yaragonz_) June 26, 2020

Estoy feliz de que Margot Robbie vaya a protogonizar Piratas del Caribe porque ella es increible y muy camaleonica, puede adapatarse a culquier papel.



Pero me gustaria que Disney hiciera la película con otro nombre o algo poque Johnny Depp es el alma de Piratas del Caribe pic.twitter.com/SSDci59cpd — ❀❀ (@ShyFanGirl96) June 26, 2020

Recordemos que el futuro de Depp en Piratas del Caribe empezó a tambalearse en 2018, después de que su ex-mujer Amber Heard le acusara de abuso doméstico en un artículo –tras cuya publicación, Depp denunció que Disney le había despedido y procedió a demandar a Heard. Como bien saben los seguidores de este super-culebrón mediático, las cosas están todo menos claras, nuevas acusaciones y refutaciones surgen cada dos por tres, y las tornas cambian sin cesar.

Dicho todo esto, Depp no parece dispuesto a que le arrebaten la posibilidad de encarnar uno de los papeles más icónicos de su carrera… al menos si es por una buena causa. Y es que el actor no ha dudado en sorprender a los pacientes del Hospital Infantil de Queensland (Australia) con una visita virtual.

En colaboración con Juiced TV, Depp apareció vía webcam completamente vestido y caracterizado como Jack Sparrow –y para remate lo hacía en una habitación decorada al detalle con temática pirata. En su intervención, retransmitido por Facebook Live, el actor no duda en adoptar el inconfundible acento y la forma de hablar de su personaje, haciendo las delicias de sus pequeños interlocutores.

Y es que Depp habló con tres pacientes, los jóvenes Gabby, Asha y Thomas, jugando a juegos con ellos y fingiendo no entender cómo funciona la webcam (como corresponde a su personaje). Y cuando le preguntan qué animal sería, responde que un hurón.

“Me han dicho que un hurón puede golpear un muro a la máxima velocidad y rebotar con una sonrisa”.

Ya fuera del personaje, Depp describe de esta forma sus minutos con los “tres bellos y jóvenes pacientes”:

“Ha sido una de las mejores y más bonita experiencias que he tenido. Y todo por vuestro compromiso con este proyecto y con el cuidado mutuo, para ayudar en estos tiempos curiosos y confusos”.

“Os doy las gracias a todos por permitirme pasar este tiempo con vosotros, sea como Johnny o como el capitán Jack”.

