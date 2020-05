Los diseños de patrocinadores más icónicos en el deporte motor

Algunas decoraciones de publicidad han marcado una época, y a veces basta con ver el color de las pegatinas que lleva un coche o una moto para saber de qué modelo y año se trata y hasta qué piloto dio la fama a ese diseño.

Por ejemplo, a menudo se recuerda la historia gloriosa de McLaren junto a Honda con Senna y Prost, y todo el mundo piensa en un coche rojo y blanco, con su patrocinador Marlboro.

Seguro que también se recuerdan otras marcas de tabaco que ya desaparecieron de la Fórmula 1 tras la prohibición de lucir firmas que inciten a fumar o beber, y recordamos también cómo aquellas marcas ocultaban su nombre en países donde no se permitía ese tipo de publicidad (Marlboro cambiaba su nombre por un código de barras, por ejemplo).

El automovilismo, con la Fórmula 1 como categoría reina, se expone ante cientos de miles de personas en todo el mundo, y su poder publicitario es enorme. Por ello, las marcas se pelean (a pesar de la crisis económica) por salir en los mejores coches y las mejores motos y expandir su fama y aumentar sus ingresos desde los circuitos y las televisiones.

No están todos los que son, pero son todos los que están, pero disfruta de esta galería con los patrocionios más icónicos del deporte motor.

John Player Special & Lotus

John Player Special & Lotus Sutton Motorsport Images

Sutton Motorsport Images

Negro y oro, con un casco amarillo. La temporada de Ayrton Senna de 1986 fue el colofón de esta relación, que comenzó con el Lotus 72. Desde Emerson Fittipaldi, Ronnie Peterson, Mario Andretti, Nigel Mansell y Elio de Angelis - algunos grandes condujeron para Lotus en estos colores. El patrocinio original era parte de la compañía de cigarrillos John Player.





555 & Subaru

555 & Subaru Subaru World Rally Team

Subaru World Rally Team

State Express 555, por su título completo, es una marca de tabaco del Reino Unido que se hizo muy popular en Asia. Su asociación con el equipo Subaru WRC comenzó en 1993 y funcionó hasta 2004, tiempo durante el cual ganó el campeonato de pilotos en 1995 (Colin McRae, en la foto), en 2001 (Richard Burns) y en 2003 (Petter Solberg). El diseño de color azul / amarillo continuó incluso después de que el patrocinio terminara.





Goodwrench & Dale Earnhardt/RCR

Goodwrench & Dale Earnhardt/RCR General Motors

General Motors

Elegido como el esquema de pintura más icónica en NASCAR, Goodwrench de GM comenzó su patrocinio con el Chevrolet de Richard Childress Racing de Dale Earnhardt en 1988. El 'Intimidator' era ahora también 'El Hombre de Negro', y estaría asociado con ellos hasta su muerte prematura en 2001.

Gulf & Porsche

Gulf & Porsche Porsche Cars North America

Porsche Cars North America

El Porsche 917 K es un coche fabuloso. Gulf Oil presentó un esquema de color impresionante. Al ponerlos juntos y hacer una película en 1971 llamada Le Mans, protagonizada por Steve McQueen, logró la mezcla para tener un verdadero icono.





Marlboro & McLaren

Marlboro & McLaren XPB Images

XPB Images

No menos de nueve campeonatos de pilotos de Fórmula 1 fueron ganados por McLaren patrocinado por Marlboro, por lo que es una de las asociaciones más exitosas de todos los tiempos. Se inició en 1974, con el triunfo de Emerson Fittipaldi, que fue seguido por James Hunt (1976), Niki Lauda ('84), Alain Prost ('85 -'86), Ayrton Senna ('88, en la foto), y luego otra vez Prost ('89) y Senna de nuevo ('90 -'91). A eso se le suman siete títulos de constructores.





Miller & Penske

Miller & Penske Indianapolis Motor Speedway

Indianapolis Motor Speedway

MillerCoors ha estado asociado con el equipo Penske más de 25 años, sobre todo en la Copa Sprint, que comenzó en 1991. Pero tal vez diseño el oro y blanco de la marca de Miller nunca ha tenido mejor aspecto que en el impresionante PC-17 de Danny Sullivan en la IndyCar.

Silk Cut & Jaguar

Silk Cut & Jaguar Philippe Hubert

Philippe Hubert

Desde la pintura púrpura y blanco del XJR-8 hasta el XJR-14 completamente púrpura - que era básicamente un coche de F1 con cabina cerrada, así, el Silk Cut Jags se convirtió en un fenómeno. Le Mans fue su catedral, donde miles de británicos fueron a rendir homenaje - y celebrar las famosas victorias en 1988 y '90. El título mundial de Sportcars fue ganado por Raul Boesel, Martin Brundle y Teo Fabi.

Benetton & Benetton

Benetton & Benetton Sutton Motorsport Images

Sutton Motorsport Images

La firma italiana ganó puntos con Tyrrell, Alfa Romeo y Toleman antes de comprar el último en 1985. Gerhard Berger anotó su primera victoria en México un año después y Thierry Boutsen (en la foto) fue un habitual visitante del podio en esa época. Sin embargo, Michael Schumacher fue su verdadera estrella, ganando dos campeonatos del mundo de F1 en 1994 y '95. En 2002, se convirtió en el equipo Renault F1.

Repsol & Honda

Repsol & Honda Hazrin Yeob Men Shah

Hazrin Yeob Men Shah

Alex Criville luciendo el dorsal que le acredita como único campeón del mundo español de 500cc, logrado a los mandos de una de las últimas versiones de la Honda NSR500 con decoración Repsol. Las motos de dos tiempos llegaban a su fin en la categoría reina y la NSR sólo recibiría pequeñas mejoras en sus últimas temporadas. Los colores de la ahora omnipresente petrolera española Repsol adornaron las Honda desde 1995, y tras 21 años la asociación todavía se mantiene fuerte. Campeones como Mick Doohan, Álex Crivillé, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner y Marc Márquez han contribuido a la leyenda.





Target & Chip Ganassi Racing

Target & Chip Ganassi Racing Sutton Motorsport Images

Sutton Motorsport Images

Los colores rojo con blanco de la tienda de descuento estadounidense aparecieron por primera vez en los monoplazas de Chip Ganassi en los años 90, pero en la segunda mitad de la década lograron muchos éxitos con Jimmy Vasser, Alex Zanardi y Juan Pablo Montoya. Su traslado a la IRL vio llegar más triunfos, con Dario Franchitti y Scott Dixon, que también ganaron los títulos y las 500 Millas de Indianápolis. La asociación de 27 años quedará a un lado en la IndyCar a finales de esta temporada.

Rothmans & Porsche

Rothmans & Porsche Philippe Hubert

Philippe Hubert

Con los Grupo C en los sportscars llegaron más marcas de cigarrillos como Rothmans, que no dejó pasar la oportunidad de patrocinar el equipo de fábrica de Porsche en la década de 1980. Desde el 956 a 962C (en la foto) que ganó las 24 Horas de Le Mans en tres ocasiones (1983, '86 y '87), para después concluir la asociación al final de la temporada de 1987.

Leyton House & March

Leyton House & March Sutton Motorsport Images

Sutton Motorsport Images

Este fue un extraño episodio en la historia de la Fórmula 1 cuando un agente de bienes raíces japonés patrocinó por primera vez el equipo March y luego lo compró. El pico del equipo llegó en el GP de Francia de 1990, cuando Ivan Capelli casi ganó. El dueño del equipo Akira Akagi estaba implicado en un escándalo financiero, y el equipo - que se había jactado de tener a Adrian Newey como diseñador – se vino abajo. El recuerdo de su esquema de color azul aguamarina sin duda ha sobrevivido.

Martini & Lancia

Martini & Lancia Philippe Hubert

Philippe Hubert

La destilería italiana Martini & Rossi comenzaron a patrocinar los coches de carreras en 1962, pero sus colores no aparecieron hasta el 68. El primer asociado con ellos fue Porsche, ganador de Le Mans en 1971 y '76 -'77, así como Alfa y Lotus en la F1, pero se cambiaron a Lancia para la década de los ochenta - cuando una legendaria alianza comenzó. Desde el programa de sportscars (en la foto es el LC2-83 / 85 Grupo C) hasta el del Mundial de Rallys, la decoración adornado los legendarios 037, Delta S4 y Delta Integrale, máquinas con las rayas de colores rojas y azules. Juha Kankkunen y Miki Biasion se coronaron campeones del mundo en los ochenta.

West & McLaren

West & McLaren Sutton Motorsport Images

Sutton Motorsport Images

Después de haber tenido un contacto en la F1 con Zakspeed en la segunda mitad de la década de los ochenta, cuando Alemania se convirtió en su bastión del mercado de cigarrillos, West pasó a ser patrocinador del equipo McLaren a partir 1997 y hasta 2005, algo que verdaderamente lo puso en el mapa. Los títulos de Mika Hakkinen en 1998-'99 aseguraron el legado de esta asociación.

Lucky Strike & Kevin Schwantz/Suzuki

Lucky Strike & Kevin Schwantz/Suzuki Anthony Rew

Anthony Rew

En la época dorada de las carreras de motos de 500cc, Kevin Schwantz se convirtió en uno de sus verdaderos héroes. Su forma de ‘hacerlo o morir’ parecía encajar en el mensaje de "Lucky Strike, así, el campeonato mundial de 1993 y sus 25 victorias en el máximo nivel, demostraron que poseía una gran habilidad.

Kmart & Newman/Haas

Kmart & Newman/Haas IndyCar Series

IndyCar Series

Kmart no era el patrocinador más glamoroso que un equipo podría tener, pero su lealtad a Newman / Haas Racing cosechó dividendos. La asociación de 15 años que inició en 1988 vio a Michael Andretti, Nigel Mansell y Cristiano da Matta ganar los títulos de Indy y numerosas victorias, y este trío - junto con Mario Andretti y Christian Fittipaldi – aseguraron que monoplazas, tradicionalmente negro con blanco, quedaran en la historia.

Renown & Mazda

Renown & Mazda Rainier Ehrhardt

Rainier Ehrhardt

Pocos podían pensar que un diseño de colores verde y naranja de un fabricante textil sería la combinación perfecta para adornar el motor rotativo del Mazda 787B para su histórica victoria en las 24 Horas de Le Mans en 1991. Al día de hoy este diseño se sigue utilizando.

Elf & Tyrrell

Elf & Tyrrell Bob Heathcote

Bob Heathcote

Elf fue uno de los principales factores detrás de Ken Tyrrell y su movimiento a la Fórmula 1 y fue la razón para que sus monoplazas fueran azules. Además, estuvo detrás del trío épico de títulos de Jackie Stewart en F1 de 1969, '71 y '73. Elf estuvo también a bordo de los dramáticos esfuerzos del P34 de seis ruedas (foto), en 1976.

Marlboro & Ducati

Marlboro & Ducati Ducati Corse

Ducati Corse

Asociado con Yamaha durante muchos años, Marlboro cambió su lealtad al entonces nuevo equipo Ducati de MotoGP para su primera temporada en 2003. A pesar de que la marca explícita no ha aparecido en los flancos de las motocicletas Demosedici desde el año 2009, la marca de cigarrillos mantiene icónica su asociación con el equipo italiano hasta nuestros días.

Pennzoil & Penske

Pennzoil & Penske IndyCar Series

IndyCar Series

La empresa petroquímica Shell ha estado asociado con Penske y la presencia de su marca Pennzoil comenzó en 1983. Juntos ganaron la Indy 500 con Rick Mears (en la foto) en 1984 y '88. Ese legado continúa con sus colores hoy en día con el brasileño Helio Castroneves, mientras que Joey Logano ha llevado esos colores en 33 eventos de la Copa Sprint de NASCAR.

Castrol & Toyota

Castrol & Toyota Dave Dyer

Dave Dyer

Los colores de Castrol primera adornaron los Corolla del equipo Toyota dentro del WRC y fueron parte del éxito en el campeonato de 1992 con Carlos Sainz. Pero con Sainz ahora en Lancia, la escuadra continuó ganando títulos con Juha Kankkunen (1993) y Didier Auriol (en la foto, '94). Fue entonces cuando al equipo se le prohibió estar en el WRC después de que se encontró que utilizaban un mecanismo ilegal en el restrictor del aire. Aunque volvieron, lo más memorable fue el ver a Carlos Sainz y su copiloto Luis Moya lanzar su casco a través de la ventana trasera del coche cuando perdieron su oportunidad por el título en la última competencia del calendario.

Canon & Williams

Canon & Williams Williams F1

Williams F1

La imagen del gigante de cámaras japonesa, Canon, se unió a la lista patrocinadores de Williams para el año 1985 y, al igual que su acuerdo con Honda. comenzó a dar sus frutos. Cuatro victorias deberían haber sido suficientes para ganar el título en el 86, pero la mala suerte los golpeó en la última carrera en Adelaida. El éxito llegó un año más tarde y siguió en el 92 y 93 - antes de que la renovación de Rothmans significó que desaparecieran en 1994.

Camel & Yamaha

Camel & Yamaha Camel Media Service

Camel Media Service

El famoso amarillo canario de Camel llegó a MotoGP con el equipo Pons Honda en 2003, antes de embarcarse en una alianza efímera pero memorable con Yamaha en 2006.

DuPont & Jeff Gordon/Hendrick Motorsports

DuPont & Jeff Gordon/Hendrick Motorsports NASCAR Media

NASCAR Media

Alce la mano quién supiera que el gigante de la química DuPont iba a ser exitoso en el deporte motor. El famoso diseño de 'Rainbow Warrior' acompañó a Gordon desde 1992 hasta 2013, cuando un cambio corporativa terminó la asociación. Durante ese tiempo ganó cuatro títulos de la Copa con Hendrick Motorsports.

Gitanes & Ligier

Gitanes & Ligier Sutton Motorsport Images

Sutton Motorsport Images

Después de la compra de los activos de Matra, el ex piloto de carreras y jugador de rugby, Guy Ligier, dejó el campo deportivo para hacer un gran impacto en la Fórmula 1 al ganar en su segunda temporada como constructor. Su financiación fue proporcionada por la marca de cigarrillos Gitanes – cuyo logo de la 'Gypsy Woman' logo adornado sus monoplazas. La combinación ganó ocho grandes premios antes de ser reemplazada por la marca hermana Gauloises en 1996, justo antes de que el equipo fuera vendido a Prost para 1997.

Castrol & John Force

Castrol & John Force David Reininger

David Reininger

Castrol nunca ha gozado de una mayor presencia en el deporte motor que en sus 29 años que patrocinaron a John Force, quien los llevó a un récord de 16 títulos de la NHRA dentro de la categoría Funny Car. El equipo pasó a Ford Mustang en 1997 en adelante. Pero Force ha estado con Chevrolet desde el inicio de 2015, ya que tenía raíces de GM, después de haber hecho campañas bajo las banderas de Corvette, Oldsmobile y Pontiac.

Red Bull & Sauber/Red Bull/Toro Rosso

Red Bull & Sauber/Red Bull/Toro Rosso XPB Images

XPB Images

El gigante de la bebida energética Red Bull entró por primera vez a la Fórmula 1 mediante el patrocinio a Sauber desde 1995 y hasta 2004. Después de comprar el equipo Jaguar a Ford se introdujeron como equipo a partir de 2005. Con Sebastian Vettel ganaron cuatro campeonatos de pilotos de F1 de forma consecutiva de 2010 a 2013, así como el título de constructores de esos años. También compraron el equipo de Minardi, que cambio para llamarse Rosso para el 2006 - que ganó su primer Gran Premio con Vettel en 2008.

Mobil & Peter Brock/Holden

Mobil & Peter Brock/Holden Holden Motorsport

Holden Motorsport

La detección a tiempo del cambio de viento con respecto a los patrocinadores de tabaco en el deporte motor, llevó a que el equipo Holden reemplazara a Marlboro como patrocinador por Mobil para la temporada 1985 en los Autos Turismo Australianos que estuvieron presentes en una serie de coches de Peter Brock con Holden (aunque hubo BMW y Ford también). Mobil 1 continúa patrocinando al equipo de Holden Racing hasta el día de hoy.

Parmalat & Brabham

Parmalat & Brabham Sutton Motorsport Images

Sutton Motorsport Images

El diseño de colores azul oscuro y blanco en Brabham se extendió por más de una década desde 1980, y el patrocinador de productos lácteos italianos Parmalat ya estaba a bordo. En la foto está el BT52 de Nelson Piquet.

D2 & Mercedes

D2 & Mercedes Markus Arias-Roehner

Markus Arias-Roehner

Ellos demostraron que los grandes diseños también pueden surgir como un ave fénix, de las llamas. Ni siquiera la implosión total del DTM (en su disfraz de ITC) en 1996 detuvo la presencia plata de D2 en la escuadra AMG, dirigida por Bernd Schneider. Su imagen se mantuvo hasta el resurgimiento del DTM antes de ser absorbida lentamente por la marca matriz Vodafone.





Sunoco & Porsche

Sunoco & Porsche Porsche AG

Porsche AG

Este no es un Porsche con los colores de Gulf, pero incluso el 917 K tiembla ante la mención del 917/30. Su hermano mayor de Can-Am era biturbo, con 12 cilindros para una potencia de 1200bhp y velocidad de 240 mph. El diseño azul oscuro con amarillo de Sunoco es tan fuerte como el propio vehículo.

Benson & Hedges & Jordan

Benson & Hedges & Jordan XPB Images

XPB Images

En 1996 se presentó el color oro y, posteriormente, el amarillo brillante, colores de la marca de cigarrillos B & H que se unieron al equipo Jordan F1. No sólo eso, los coches pronto adoptaron personajes de dibujos animados-como por ejemplo, una serpiente y una abeja (en la foto) para dar un carácter especial al diseño. Damon Hill logró su primera victoria para ellos en 1998, y Heinz-Harald Frentzen los llevó a ser terceros en 1999.

Budweiser & Kenny Bernstein

Budweiser & Kenny Bernstein Greg Gage

Greg Gage

Había dos King Kennys en las carreras de los Estados Unidos. En motos era Kenny Roberts, y en las cuatro ruedas sigue siendo Kenny Bernstein. Anheuser-Busch’s Bud King parecía muy apropiado cuando Bernstein ganó cuatro títulos de la categoría Funny Car a finales de los 80. Cuando el cambió a Top Fuel y se convirtió en el primer piloto de la NHRA en llegar a las 300 mph, su posición en la historia quedó asegurada. Después de eso se consolidó en 1996 cuando se convirtió en el primer piloto en conquistar dos categorías nitro de la NHRA. A eso se añadió el título de 2001. No es de extrañar que Budweiser se mantuvo con él durante tres décadas.

NewMan & Joest Racing/Porsche

NewMan & Joest Racing/Porsche Porsche AG

Porsche AG

The Porsche 956 and 962C can certainly lay claim to being the car that's had the most sponsor liveries adorned to it. But besides the Rothmans works cars, the pick of the privateer bunch was Joest Racing – which claimed Le Mans 24 Hours glory in NewMan (a fashion brand) colours in 1984 and '85.

Bastos & Rover

Bastos & Rover XPB Images

XPB Images

Tom Walkinshaw Racing ya había conquistado el Campeonato Británico de Turismos cuando asumió el contrato con British Leyland para correr el Rover 3500 Vitesse. En Europa se les colocó los colores rojo y blanco de la marca de tabaco Bastos.





Gauloises & Yamaha

Gauloises & Yamaha Gauloises Fortuna Racing

Gauloises Fortuna Racing

Después de dos años de respaldar al equipo satélite Tech 3, Gauloises disfrutó de tres temporadas como patrocinador principal para el equipo oficial de Yamaha - dos de las cuales fueron dominadas por Valentino Rossi después de su cambio de Honda. No menos de 20 victorias con Il Dottore que hicieron famoso ese azul entre el 2004-05.

KOOL & Team Green

KOOL & Team Green Richard Sloop

Richard Sloop

La marca de cigarrillos KOOL se unió al Team Green en 1997, cuando Parker Johnstone corrió para ellos. Pero fue con Paul Tracy y Dario Franchitti que durante cinco temporadas, 1998-2002, que el equipo floreció verdaderamente y también produjo llamativos diseños - ninguno más original que cuando Paul Tracy corrió con color verde y Darío con color azul. El equipo se convertiría en Andretti Green Racing en 2003.

Valvoline & Mark Martin/Roush Racing

Valvoline & Mark Martin/Roush Racing NASCAR Media

NASCAR Media

Mark Martin ganó 35 carreras de la Copa Sprint con los Ford de Roush Racing en NASCAR, y terminó segundo con ellos no menos de cuatro veces. El diseño de Valvoline a mediados de los 90 fue ciertamente memorable.

Alitalia & Lancia Stratos

Alitalia & Lancia Stratos Sutton Motorsport Images

Sutton Motorsport Images

Este diseño sigue siendo uno de los más icónicos dentro de los coches de rally de la historia. La compañía aérea italiana Alitalia presentó el logotipo al frente, ajustando los colores verde y rojo que hacen que este vehículo sea aún más sensacional.





Budweiser & Truesports

Budweiser & Truesports Dan R. Boyd

Dan R. Boyd

A veces no es necesario un esquema de colores de fantasía para obtener un gran diseño. Bobby Rahal ganó dos campeonatos consecutivos de Indycar en 1986-87 en un coche rojo con la marca de cerveza Bud escrita en él.

Camel & Peugeot

Camel & Peugeot Peugeot Sport

Peugeot Sport

La marca de cigarrillos Camel se convirtió en sinónimo de automovilismo a fines de los años 80, pero su diseño quizás fue más adecuada para Peugeot, quien llevó su logotipo al desierto en el Rally Dakar. De manera menos adecuada, también llevó al Camello a la cima de la colina de Pikes Peak (en la foto).

Warsteiner & Arrows

Warsteiner & Arrows David Smith

David Smith

El equipo británico de F1 Arrows salió con algunos diseños originales, esto después de que su imagen original fuera prohibida por ser demasiado similar al de un equipo rival. El A1 era un poco puntiagudo, el A2 ridículo bulboso, pero el A3 (en la foto aquí) se veía dulce con su exuberante color dorado del Brewhaus Warsoteiner alemán.

STP & Richard Petty/Ford

STP & Richard Petty/Ford NASCAR Media

NASCAR Media

Literalmente 'el rey' de las combinaciones de colores. Richard Petty protagonizó como piloto la NASCAR hace décadas y su legado sigue vivo como equipo actualmente. Irónicamente, el STOP de Andy Granatelli s, y su legado sigue vivo con un equipo que todavía funciona hoy. Irónico que el STP de Andy Granatelli discutiera con Petty en su acuerdo original en 1972, ya que uno quería el rojo y otro el azul. Resulta que algunos compromisos merecen la pena, ¿eh?

Player's & Forsythe Racing

Player's & Forsythe Racing Robert Kurtycz

Robert Kurtycz

Jacques Villeneuve llevó al equipo a la gloria en el campeonato de autos Indy 500 y CART Indy de 1995, y el esquema del apoyó de la compañía Players a jóvenes talentos canadienses en Atlantic, Lights y CART permitió que pilotos como Greg Moore, Pat Carpentier y Alex Tagliani se convirtieron en graduados. Para cuando el veterano Paul Tracy llegó a Forsythe en 2003, los logotipos de cigarrillos tenían que desaparecer, pero el patrocinio se mantuvo lo suficiente como para verlo ganar el título de CART.

Fina & BMW Motorsport

Fina & BMW Motorsport Sutton Motorsport Images

Sutton Motorsport Images

La petrolera belga Fina se convirtió en principal proveedor de petróleo y lubricantes de BMW Motorsport desde 1988 hasta 1998, así como en sus proyectos en los rallyes, touring cars y en las 24 Horas de Le Mans (por desgracia para ellos, terminaron su unión un año antes de que BMW ganara el evento). Una de sus decoraciones más memorables fue la del McLaren F1 GTR - incluyendo la magnífica versión de cola larga- en GTs.

UOP & Shadow

UOP & Shadow Bob Heathcote

Bob Heathcote

El empresario estadounidense Don Nichols fundó el equipo Shadow a finales de los 60, y posteriormente entró en la serie Can-Am. Con George Follmer, Vic Elford y Jackie Oliver y con el apoyo de UOP (Universal Oil Products) dominarían hasta 1974. Entraron juntos en F1 en 1973, pero la asociación pronto se tiñó de tragedia, sin embargo, cuando Peter Revson murió en uno de sus coches en 1974. La unión acabó mucho antes de que Shadow lograra su primera -y única- victoria en F1 con Alan Jones en Austria 1977.

Marlboro & Mitsubishi

Marlboro & Mitsubishi Mitsubishi Motors

Mitsubishi Motors

El programa del Campeonato del Mundo de Rally de Mitsubishi ya había gozado de mucho éxito antes de que Marlboro se uniera como sponsor en 1999. Tommi Makinen ganó esa temporada el rally de apertura en MonteCarlo con la nueva versión del EVO VI del Lancer, y lograría su cuarto título consecutivo de pilotos. Las nuevas reglas de 2000 le perjudicaron, y en 2002 Makinen iría a Subaru, mientras que Marlboro cambió a Peugeot para 2003.





Lowe's & Jimmie Johnson/Hendrick Motorsports

Lowe's & Jimmie Johnson/Hendrick Motorsports Bob Heathcote

Bob Heathcote

En 2002, Jimmie Johnson comenzó su temporada de novato pilotando un Lowe respaldado por Hendrick Motorsports Chevrolet en la NASCAR Cup y logrando la pole para las Daytona 500. Ganó en su 13er intento en Fontana, en su nativa California. En 2016, todavía gana carreras de la Cup (77 y sumando) en el #48 -y Lowe mantiene su principal patrocinador. Durante ese periodo se han anotado seis títulos juntos, por lo que es la unión piloto/patrocinador más exitosa de la serie.

Shell & Dick Johnson Racing

Shell & Dick Johnson Racing Dick Johnson Racing

Dick Johnson Racing

La asociación Dick Johnson / Shell Helix dejó algunas verdaderas joyas. Todo comenzó en 1987, cuando Shell se unió a Tricky Dicky hasta 2004. En 2015 consiguieron unirse de nuevo, con Shell volviendo con el DJR Team Penske.

555/Lucky Strike & BAR

555/Lucky Strike & BAR Sutton Motorsport Images

Sutton Motorsport Images

British American Racing compró los activos del famoso equipo Tyrrell y entró en la F1 en 1999 entre bombos y platillos. Nombrado tras el acuerdo alcanzado con British American Tobacco, fue fundado por Craig Pollock, y eligió a Jacques Villeneuve y Ricardo Zonta para su primera temporada - con dos decoraciones diferentes para cada vehículo, reflejando sus marcas 555 y Lucky Strike. La FIA dictaminó que eso era ilegal, y por ello la decoración tuvo que ser igual en ambos coches (como se ve en la foto). Se volvió a la librea de Lucky para 2000, y aunque Pollock fue despedido en 2002, siguieron hasta 2005, cuando Honda directamente lo compró. Su combinación de colores Lucky Strike continuó una temporada más, apareciendo en la victoria de Jenson Button en Hungría '06, antes de que la prohibición de publicidad de tabaco pusiera fin a la colaboración.

