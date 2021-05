No sería momento de discutir recorte de compra de activos de Fed

(Bloomberg) -- El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, dijo que el informe de empleos de Estados Unidos más débil de lo esperado mostró que la economía aún no ha alcanzado el umbral para justificar la reducción de las compras masivas de bonos del banco central.

“De acuerdo al informe de empleo de abril, no hemos logrado progresos sustanciales”, dijo Clarida el lunes, refiriéndose a la orientación del banco central sobre cuándo comenzará a reducir las compras de bonos. Respondiendo preguntas después de un discurso virtual en una conferencia de la Fed de Atlanta, dijo que “a medida que avanza el año” los responsables de formular las políticas evaluarán los datos y “ciertamente daremos una advertencia antes de anticipar la reducción del ritmo de esas compras”.

Los empleadores agregaron 266.000 nuevos empleos el mes pasado, que fue drásticamente menos que el pronóstico de 1 millón de los economistas encuestados por Bloomberg, mientras que el desempleo aumentó a 6,1%.

La Fed fijó las tasas de interés cerca de cero para ayudar a la economía a recuperarse de la pandemia y prometió mantener un ritmo mensual de compras de activos de US$120.000 millones hasta que EE.UU. haya avanzado sustancialmente en el empleo y la inflación.

Los críticos advierten que la política monetaria ultra expansiva está avivando la inflación y apuntan al mayor aumento de precios desde 2009 del último mes como prueba.

Clarida dijo que la recuperación debería cobrar fuerza, y que la producción aumentaría un 6% o posiblemente un 7% este año, pero que el mercado laboral se mantuvo en un profundo agujero causado por el covid-19 y que cualquier aumento en los precios debería ser temporal debido a desajustes de oferta a medida que la economía se reabre.

“El camino para equilibrar la oferta y la demanda en el mercado laboral, especialmente en el sector de servicios, puede tomar algo de tiempo y puede producir cierta presión al alza sobre los precios a medida que los trabajadores regresen al mercado laboral”, dijo Clarida, señalando el informe de empleos de abril como evidencia. “Tenemos que estar en sintonía y estar atentos a ese flujo de datos”.

