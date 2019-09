El director ejecutivo del Barcelona remarcó que Neymar era petición del entrenador

​El CEO del conjunto azulgrana, Óscar Grau, mencionó el nombre del brasileño en el acto de presentación del presupuesto del FC Barcelona. Lo hizo para destacar que quisieron ficharle a petición del técnico y el área deportiva.





El fichaje frustrado de ​Neymar da Silva por el club de la Ciudad Condal sigue siendo noticia prácticamente tres semanas después del final del mercado estival. El de Mogi das Cruzes quiso dejar el Paris Saint Germain para volver donde tan buenas sensaciones tuvo entre 2013 y 2017, pero ambas entidades no llegaron a un acuerdo al considerar que las ofertas eran inadecuadas, respectivamente. Las palabras del mencionado cargo del ​FC Barcelona fueron las siguientes:











"Neymar fue una petición del área deportiva y del entrenador, y nosotros tratamos de hacerlo posible de forma sostenible, presentando al PSG una serie de alternativas que siempre rechazaron. (...) Nosotros queríamos incorporarle, pero tengo la sensación que el PSG no quiso nunca venderlo porque se negaron siempre en redondo a aceptar nuestras ofertas".











FBL-EUR-C1-PSG-TRAINING





Además, desde la directiva azulgrana se ha mencionado que no se intentará ir a por él en el mercado de invierno, pero no sería extraño que en 2020 se volviese a vivir una novela similar. No obstante, su contrato termina en 2022 y el Paris Saint Germain estaría ante un contexto beneficioso porque sería la última ventana veraniega en la que exigir una gran cifra, pero por un jugador de 28 años a quien habría que analizar cuántos se esperarían de rendimiento óptimo.

