‘Yo digo, tu digues, ellos decido’: la cuenta de TikTok de Zach es para reír y aprender español (aunque ya lo hables)

A ver, responde: ¿cuál es la diferencia entre haya, halla, allá y ay, ya? ¿cómo le explicas a un extranjero la siguiente frase: me voy a ir yendo? Ahora conjuga en caliente el verbo caber.

Aveá, no está tan facilito. Si tu lengua materna es el español seguro lo dices en automático: Ay, ya, ella halla una haya allá, y aunque te suena raro bien que le entiendes.

Zach, el morro al que acabas de ver, le pasa eso: conjugación de verbos, situaciones graciosas y “embarazosas” y, la neta, confusiones dignas de las carcajadas más ruidosas que te salgan desde la panza.

Mira nomás:

Zach (su nombre completo es Zachary Jaquith) es un morro mexicoestadounidense que con toooooodas sus ocurrencias ya tiene 1.7 millones de seguidores en TikTok.

“Mi familia y yo nos mudamos a México por el trabajo de mis papás, a empezar una iglesia, ¡y nos enamoramos de México! Nunca me iré de este país, ¡lo amo!”, nos dijo en entrevista.

A ver, en realidad, él es poblano y, a los 7 años, se mudó con su familia a Seattle, Washington, y vivió allá hasta los 13 años.

Por eso, cuando volvió a México y sabía poco nada de español pedía prestados “penes” en lugar de “peines”:

A los 13 (ahora tiene 20) él y su familia se mudaron a Guadalajara y sus primeros años en México fueron súúúper difíciles, “los primeros años fueron súper difíciles de aprender el español y soy de las personas que perfeccionistas. Yo no quería hablar con nadie porque no me quería equivocar”, narró en este video en su canal de YouTube.