Diesel y baseball en un especial de ''DIESEL BROTHERS''

MIAMI, 13 de junio de 2017 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¿Qué tienen en común el baseball y el diésel? La respuesta es un especial de DIESEL BROTHERS, que llega a la pantalla de Discovery en Español con la participación del jugador de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, el ex lanzador Pedro Martinez y el ex primera base Carlos Peña. El especial de dos episodios se emitirá como parte del bloque de programación 'Lunes de motores' el lunes 19 de junio a las 10pm E/P y el lunes 26 de junio a las 10pm E/P.

Ver fotos DIESEL Y BASEBALL EN UN ESPECIAL DE Más

Heavy D y Diesel Dave han construido un imperio con su negocio de transformar, armar y vender todo lo que funcione con combustible diésel. Cada camioneta es única para ellos y son capaces de dejarla como nueva cambiando el motor, las ruedas, personalizando la parrilla y añadiendo inyectores y bomba de combustible. Si es diésel… ¡todo es posible para los DIESEL BROTHERS!



En esta oportunidad el desafío es transformar el 2016 Chevy Silverado del primera base de los Tigres de Detroit y amante de los carros, Miguel Cabrera. Para esto contarán con la ayuda de los ex jugadores Pedro Martinez y Carlos Peña, quienes no se imaginan la sorpresa que les tienen preparada Heavy D y Diesel Dave.



Para conocer más sobre la programación y las novedades del canal, síguenos en facebook.com/discoveryenespanol, Twitter @DiscoveryenESP e Instagram @discoveryenespanol.

Acerca de Discovery en Español

Discovery en Español conecta a la audiencia hispana de Estados Unidos con las maravillas y posibilidades del mundo. A través de una programación única y de alta calidad, el canal ofrece fascinantes historias en los géneros de aventura, ingenio humano, historia natural, investigación y temas de actualidad. Creado por Discovery Communications, Discovery en Español está disponible en los paquetes hispanos de televisión paga en todo el país. Para más información, síguenos en Facebook: facebook.com/discoveryenespanol, Twitter: @DiscoveryenESP e Instagram: @discoveryenespanol.

Acerca de Los Tigres de Detroit

Tigres de Detroit, Inc., miembro fundador de la Liga Americana en 1901, han ganado cuatro Series Mundiales y 11 banderines de la Liga Americana. Una organización de la familia Ilitch, los Tigres juegan sus juegos en casa en Comerica Park ubicado dentro del Distrito de Detroit, uno de los mayores deportes y entretenimiento en el país. Otras compañías de la familia Ilitch incluyen: Little Caesars Pizza, Blue Line Foodservice Distribution, Los Red Wings de Detroit, Olympia Development de Michigan, Little Caesars Pizza Kit Fundraising Program, Ilitch Holdings, Inc., MotorCity Casino Hotel y Champion Foods.Para más información visite www.Tigers.com, www.DistrictDetroit.com y www.IlitchCompanies.com.

Ver fotos Discovery en Espanol. (PRNewsFoto/Discovery en Espanol) Más

Leer más