Diego Lainez manda a callar a sus detractores

​Uno de los futbolistas mexicanos con más proyección en el futuro de este deporte es sin duda alguna el joven Diego Lainez, jugador que a su corta edad ya fue campeón en México y ahora juega con el ​Real Betis de la liga española.

Lainez ha sido duramente criticado por aficionados quienes creen que han "inflado" al jugador canterano de las​ Águilas del América, quien a pesar de todas las críticas que le ha hecho la afición sigue con la ilusión de convertirse en uno de los mejores futbolistas mexicanos.

Ante esta situación Lainez había guardado silencio, sin embargo, hoy el joven futbolista mexicano decidió hablar y responder a tantas críticas que le han hecho:

"Cuando estaba en América, igual me exigían como si fuera un veterano, pero me sirvió para crecer y en mi otra temporada me encontré muy bien, fuimos campeones, fui titular, y eso me ayudó muchísimo también. No soy de esconderme a la presión, me gustan ese tipo de cosas". Afirmó el jugador del Betis.