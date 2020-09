Diego Carlos y su futuro en el Sevilla: "Tengo contrato, estoy aquí y quiero hacer un año espectacular"

Diego Carlos fue una de las grandes revelaciones del fútbol europeo tras su gran papel en el Sevilla. El brasileño fue clave para que el club de Nervión quedara cuarto en LaLiga y ganara la UEFA Europa League y ha despertado el interés de alguno de los grandes clubes de Europa.

Sin embargo, el central no quiere escuchar los rumores y, aunque no asegura al 100% su continuidad con tres semanas de mercado por delante, deja claro que está centrado en la temporada en clave sevillista que empezará el 24 de septiembre con la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich.

"En el fútbol no sabemos lo que puede pasar. Es una situación complicada. Estoy muy feliz en el Sevilla, con todos. No sé lo que puede pasar al final del mercado. He hablado con mis agentes, no quiero especulaciones. Estoy trabajando con el Sevilla. Mi objetivo está con el Sevilla. Tengo contrato y aquí estoy. Esperemos tener un año espectacular", explicó en Cope Sevilla.

De hecho, el brasileño se marca objetivos ambiciosos con el Sevilla de cara a la nueva temporada: "Estamos para pelear por todo, vamos a hacerlo lo mejor posible, todos los objetivos. Estamos trabajando muy bien, estamos mejorando aspectos. Sabemos al equipo que nos vamos a encontrar delante, pero estamos preparados para todo. Estoy muy contento con sueños de buscar más títulos. Todos los que trabajan en el Sevilla son excelentes personas".

El ex del Nantes también elogió a su compañero en defensa, Jules Koundé: "A Koundé le costó en el inicio porque es joven y era un fútbol diferente. Poco a poco ha cogido confianza y hoy en día es un defensor espectacular. Hablamos mucho, muy buen compañero y buena persona". También tuvo palabras de reconocimiento para su entrenador: "Lopetegui es un gran entrenador. Siempre nos pasa cosas para mejorar".