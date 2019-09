La desolada súplica de Messi mientras era atendido al costado del campo: "No me puedo romper"

​En el primer tiempo del partido ante Villarreal, Lionel Messi debió marcharse a las duchas antes de tiempo. Una dolencia en su aductor izquierdo lo dejó fuera del encuentro y, hace pocas horas, se conoció un vídeo en donde el astro realiza una súplica. Claro, venía de una lesión y este era su primer partido como titular.

Lionel ​Messi no jugaba como titular desde aquel encuentro de la Selección Argentina frente a Chile, por el tercer puesto de la Copa América. Fue luego del mismo que el astro se lesionó y no pudo estar presente en ningún partido del FC Barcelona hasta hace pocos días. Sin embargo, fue llevado de a poco: ingresando desde el banco y sin ninguna prisa.

Lo malo de toda esta historia es que este martes, ante Villarreal y buscando levantar en La Liga, la Pulga sí fue desde el arranque: apenas duró 45 minutos. Sintió un dolor en el aducto izquierdo y debió ser reemplazado en el entretiempo.

Y en las últimas horas, se conoció un video en donde puede observarse a Lionel suplicando, en diálogo con el fisioterapeuta Jordi Mesalles: "No me puedo romper, no me puedo romper".

Lionel Messi

Con 32 años a cuestas, el argentino atraviesa un duro momento ya que el físico le está dando malas noticias en los últimos meses. De todos modos, habrá que aguardar si los estudios arrojan que sólo fue una contractura o estamos en presencia de una nueva lesión.