Desestiman la denuncia de Arturo Vidal al FC Barcelona por 2,4 millones

​El futbolista chileno se había convertido en uno de los protagonistas de los últimos días en la Ciudad Condal tras conocerse la denuncia que había interpuesto al ​FC Barcelona por un supuesto impago. ​Arturo Vidal reclamaba a su equipo 2,4 millones de euros en concepto de una serie de primas, pero finalmente la Comisión Mixta formada entre la AFE y LaLiga ha desestimado la demanda al considerar que se trata de una interpretación interesada del contrato por parte del jugador culé.

Desde la directiva del club se habían mostrado siempre totalmente tranquilos ante la postura del centrocampista y la justicia ha terminado dándoles la razón al coincidir lo alegado por sus servicios jurídicos con la visión de la Comisión. De este modo el conjunto azulgrana se ha ahorrado esa suma, lavando su imagen y dejando en un muy mal lugar a Arturo Vidal de cara tanto al club como a la afición.

La situación del chileno no es sencilla pues desde verano está en el aire su continuidad ante el interés del Inter de Milán. Sin embargo, Ernesto Valverde quiere que el de San Joaquín continúe hasta final de temporada pues necesita efectivos y además Vidal es el cuarto máximo goleador del equipo actualmente.

Arturo aseguró hace no mucho que sería "injusto" que no cobrase esos bonus por premios y que, de ser así, hablaría en su regreso a España. El chileno ya se ha reincorporado a la disciplina culé, pero aún no ha hecho ninguna declaración pública y su fama de cara al barcelonismo está en caída libre.

La idea tanto del club, como en teoría del propio futbolista, es hacer las maletas en este ​mercado de invierno tras la llamada del conjunto italiano, pero el técnico extremeño quiere mantenerle en sus filas y Abidal tampoco está por la labor de dejarle escapar. Seguramente el futuro de Vidal se decida en los próximos días, cuando ambas partes se sienten en la misma mesa para desgranar lo sucedido.