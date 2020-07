Desertores norcoreanos se enfrentan a ira de Seúl y Piongyang

(Bloomberg) -- Durante años, los desertores norcoreanos han acudido a protecciones de libertad de expresión de su nuevo hogar en Corea del Sur para atacar al régimen en Piongyang. Ahora, el presidente surcoreano, Moon Jae-in, cree que algunos han llevado el tema demasiado lejos.

La semana pasada, la Policía interrogó a dos hermanos que dirigían prominentes grupos de desertores, luego de que la administración de Moon buscara procesarlos por folletos que enviaron al norte de la frontera. Anteriormente, Park Sang-hak y Park Jung-oh tenían que preocuparse principalmente por las amenazas de Kim Jong Un, cuyo régimen los ha denunciado como “escoria humana”, apodando al mayor de los Park de “Enemigo cero”.

El episodio ha llevado a los desertores norcoreanos, y la incómoda relación de Moon con ellos, al foco de atención. Si bien Moon ingresó a la política buscando una mayor protección de los derechos humanos y una mejor relación con Corea del Norte, a menudo su presidencia ha priorizado los lazos con Piongyang sobre los abusos destacados por los desertores.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

“Esta administración está tratando de encarcelarme por decir la verdad”, dijo Park Sang-hak, presidente de un grupo de activistas de los Combatientes por la libertad de Corea del Norte, a periodistas el lunes en el Club de Corresponsales Extranjeros de Seúl. Park, quien se reunió con el entonces presidente de EE.UU. George W. Bush en 2008, fue convocado el 30 de junio como parte de una investigación que violaba las leyes que rigen los intercambios intercoreanos.

La Policía también está investigando acusaciones de que Park Sang-hak atacó a una productora de televisión que visitó su casa el mes pasado para preguntar sobre la controversia del folleto, informaron medios de Corea del Sur, incluida la Agencia de Noticias Yonhap. Dijo a los periodistas el lunes que sus reacciones se derivaban de su preocupación por la seguridad de su familia, sin dar más detalles.

Continuar leyendo la historia

La disputa expone una posible fuente de tensión entre Corea del Sur y su aliado de seguridad clave mientras Seúl se prepara para la llegada el martes del subsecretario de Estado de EE.UU., Stephen Biegun, el principal enviado nuclear de la administración Trump. Políticos estadounidenses, especialmente republicanos conservadores, han defendido la causa de los desertores norcoreanos en sus críticas al régimen de Kim.

Si bien el presidente de EE.UU., Donald Trump, también ha dicho poco sobre los derechos humanos desde una serie de cumbres con Kim en 2018, le ha permitido poco progreso hacia un acuerdo para reducir el arsenal nuclear de Piongyang. Corea del Norte reafirmó el sábado su oposición a conversaciones cara a cara con EE.UU., pese a un nuevo llamado de Moon la semana pasada para que las dos partes se encuentren a mitad de camino.

El Ministerio de Unificación instó el lunes a los grupos de desertores a detener cualquier acción que pueda provocar a su vecino hostil, diciendo en un comunicado que enviar folletos “representa una amenaza para la vida y la seguridad de los residentes de la zona fronteriza de Corea del Sur”.

La controversia actual estalló después de que los Park enviaron globos sobre la zona desmilitarizada para dispersar folletos burlándose del linaje de Kim y describiéndolo como “un demonio que asesinó a su propio hermano”. Corea del Norte denunció el fracaso de Moon en detener los folletos como prueba de su débil apoyo a la reconciliación y el presidente rápidamente tomó medidas para procesar a los Park.

Kim escaló las cosas, haciendo estallar la oficina de enlace de US$15 millones que la administración de Moon construyó al norte de la frontera hace dos años como símbolo de reconciliación. De repente, una semana después, el líder norcoreano anunció que estaba suspendiendo “planes de acción militar” no especificados contra el sur.

Muchos miembros del progresivo Partido Democrático de Corea de Moon consideran que mejores lazos con Piongyang sería un primer paso esencial para mejorar los derechos humanos, y el bloque está planeando prohibir aun más todo esfuerzo volcado hacia folletos anti-Kim.

Para muchos desertores, la disputa más reciente apunta a un problema mayor de Moon que pasa por alto los abusos contra los derechos humanos en Corea del Norte. El Departamento de Estado clasifica al país entre los peores violadores de derechos humanos del mundo, acusándolo de asesinatos arbitrarios, tortura y represión de cualquier disenso respaldado por una red de prisiones políticas.

Menos deserciones

Entretanto, Corea del Sur está buscando cortar el presupuesto de reasentamiento para los desertores en más del 25%, NK News, un servicio de noticias especializado en Corea del Norte, informó el mes pasado, citando a una persona del Ministerio de Unificación. El número de desertores que llegó a Corea del Sur ha disminuido bajo Moon, cayendo a 1.047 el año pasado desde 2.914 una década antes.

Las dificultades que enfrentan los desertores ganaron atención el año pasado después de que una madre y su hijo de seis años que huyeron de la hambruna en Corea del Norte murieran solos en un pequeño departamento, aparentemente de hambre. Thae Yong-ho, un diplomático de alto nivel de Corea del Norte que desertó en 2016, ganó un escaño en el Parlamento de Corea del Sur como conservador en abril y prometió impulsar una acción más fuerte contra Kim.

El lunes, el Ministerio de Unificación dijo que había “monitoreado continuamente la implementación de medidas diseñadas para ayudar a los desertores norcoreanos”.

Choi Seong-guk, un animador nacido en Corea del Norte que huyó a Corea del Sur hace una década, dijo que a la administración actual no le gustan las personas que “son críticas con la dictadura”, lo que complica sus esfuerzos de reconciliación.

“La administración actual está tratando demasiado de apaciguar a Piongyang”, dijo Choi. “Está ignorando por completo el movimiento de derechos humanos para Corea del Norte”.

Nota Original:North Korean Defectors Face Wrath of Both Seoul and Pyongyang

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2020 Bloomberg L.P.