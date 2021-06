Los descartados se niegan a dejar Barcelona

La renovación de Messi acapara buena parte del presente de Barcelona, donde buscan darle salida a buena parte de una plantilla que no entra en los planes de Joan Laporta y Ronald Koeman. En medio de lo que son los días previos a la llegada del mercado de fichajes, en la dirigencia tendrían claro que algunos de los descartes harán todo lo posible por no abandonar el Camp Nou.

Desde Mundo Deportivo y Sport aseguran que algunos miembros de la lista negra del club no tienen de momento, ninguna intención de dejar de ser blaugranas. A nivel deportivo considerarían que no hay mejor lugar para su presente, quieren hacer parte del nuevo proyecto y por encima de todo, saben que fuera de Barcelona nadie puede pagarles lo que cobran ahora mismo.

Los nombrados por los medios serían Martin Braithwaite, Samuel Umtiti y Philippe Coutinho, quienes le habrían incluso asegurado al club su deseo de luchar por un puesto en el once. Si bien la relación con el danés es buena y Koeman siempre ha mostrado devoción por su entrega, la guerra con el central parece ser un firme ejemplo de lo que se viene en los meses de julio y agosto.

Sin grandes ofertas, pero si salarios

Coutinho cobra 24, Umtiti 12 y Braithwaite 4. Los salarios de los tres ‘rebeldes’ del Barcelona se convierten un problema tanto para mantenerles como para ofrecerlos por toda Europa. Su rendimiento no va de la mano en el último tiempo con lo que reciben pero por encima de todo, con lo que el contexto del fútbol mundial puede ofrecerles.

No hay ofertas por el brasilero y si bien Mundo Deportivo asegura que la Premier ha preguntado por el punta, todavía no llegan ofrecimientos formales. En cuanto a Umtiti se ha relacionado al Zenit con su futuro, pero desde Rusia ven imposible asumir su ficha. Problemas y problemas en Can Barça.