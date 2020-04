Cómo desbloquear un teléfono Android si olvidaste la contraseña o el PIN

Cómo bloquear llamadas en Android

Cada día es más frecuente encontrar teléfonos con sensores de huellas dactilares o sistemas de reconocimiento facial, como los recién estrenados la familia Galaxy S20 de Samsung o los recién estrenados OnePlus 8. Sin embargo, los patrones de seguridad o contraseñas siguen siendo las alternativas preferidas por los usuarios. Si por algún motivo olvidas la contraseña o PIN de tu celular, siempre es útil conocer cómo desbloquear un teléfono Android para recuperar su control.

¿No te decides entre Android o iOS? Lee nuestra comparativa entre ambos sistemas operativos y decide por ti mismo.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

UsarFind My Device

desbloquear un teléfono Android

Si tu teléfono tiene Android 5.0 Lollipop, Android 6.0 Marshmallow, Android 7.0 Nougat, o una versión posterior de Android, entonces tu mejor opción es utilizar Find My Device de Google.

Deberás conocer la dirección de correo electrónico y la contraseña de tu cuenta de Google, y tu dispositivo deberá estar encendido y conectado a Internet para que funcione. Estos son los pasos:

Visita el sitio Find My Device en tu computadora, portátil u otro dispositivo e inicia sesión con tu cuenta de Google. Es probable que sea el predeterminado para su teléfono actual, pero si tiene varios dispositivos registrados, puede seleccionar el dispositivo correcto haciendo clic en su icono y nombre en la esquina superior izquierda de la página. Haz clic en la opción Bloquear a la izquierda. Se te pedirá que ingreses una nueva contraseña y la confirmes. ¡Asegúrate de recordar la contraseña que eliges! Ahora puede volver a su dispositivo Android e ingresar la contraseña recién creada para obtener acceso.

Usar Samsung Find My Mobile

desbloquear un teléfono Android

Si tienes un teléfono Samsung, has creado una cuenta de Samsung y has activado Find My Mobile durante el proceso de configuración, entonces también puede usar esta función para desbloquear tu teléfono de manera remota.

Continuar leyendo la historia

Deberás conocer la dirección de correo electrónico y la contraseña asociadas con tu cuenta de Samsung y tu dispositivo deberá estar encendido y conectado a Internet. Así es cómo se hace:

Visita el sitio web Find My Mobile en tu computadora, portátil u otro dispositivo e inicia sesión con tu cuenta Samsung. Tu dispositivo actual y tu número de teléfono se deben mostrar en la esquina superior izquierda de la página. Examina las opciones en el lado derecho de la página y haz clic en Desbloquear mi dispositivo. Luego podrás desbloquear tu teléfono de forma remota ingresando tu contraseña para tu cuenta Samsung.

Desbloquear Android 4.4 KitKat o dispositivos anteriores

El proceso de desbloqueo es mucho más sencillo cuando olvidas tu contraseña, patrón o PIN en un dispositivo Android más antiguo. Después de ingresar el PIN incorrecto cinco veces, aparecerá un mensaje en la ventana de inicio de sesión que dice “Patrón olvidado”, “Olvidó el PIN” u “Olvidó la contraseña”. Toca en cualquiera de esas opciones e ingresa tu nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Google para cambiar tu contraseña, PIN o patrón. Esto te dará acceso inmediato.

¿No recuerdas tu cuenta de Google?

Si tienes problemas para recordar los detalles de tu cuenta de Google, visita el sitio web de Google Account Recovery en tu computadora o laptop y sigue las instrucciones.

Usar Factory Data Reset

Tu último recurso es efectuar un reinicio de datos de fábrica a través del menú del modo de recuperación, pero esto borrará todo lo que está en el teléfono. Además, ten en cuenta que tu equipo puede tener protección de restablecimiento de fábrica (FRP), que está activado automáticamente en todos los dispositivos Android 5.1 y posteriores para disuadir a los ladrones. Si FRP está activado, se te solicitarán los detalles de tu cuenta de Google incluso después de realizar un reset.

Una vez restablecido, tendrás que configurar tu teléfono como si fuera nuevo. Y esta vez asegúrate de anotar en un lugar seguro tu nueva contraseña.

*Artículo actualizado por Rodrigo Orellana el 17 de abril de 2020

The post Cómo desbloquear un teléfono Android si olvidaste la contraseña o el PIN appeared first on Digital Trends Español.